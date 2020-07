2020 dijital moda haftası takvimi

Aralık ayında hayatımızı giren corona virüsü dünyayı etkisi altına aldığı ilk günden bu yana en çok darbeyi hiç kuşkusuz moda endüstrisi aldı. Her ne kadar hızlı tüketim markaları ve online alışverişler bu dönemde satışlarını katlanarak artırsa da, pek çok marka bırakın yeni koleksiyon çıkarmayı, üretimini bile durdurmak zorunda kaldı… Yine de buna rağmen ayakta kalma gayreti gösteren moda dünyası, yeni normale ayak uydurarak, her yıl on binlerce insan ağırlayan moda haftalarını dijitale taşıdı. İşte yeni dünyanın yeni moda haftası takvimi ve markaların defile tarihleri…

DEFİLELER TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Öncelikle belirtmekte fayda var. Düzenlenen moda haftaları seyircisiz olarak gerçekleşecek ve runway’in dışında video içerikler de gösterilecek. Buna istinaden; Fransız modasının yönetim organı Fédération de la Haute Couture et de la Mode, 2021 Bahar Erkek Moda Haftası’nın dijital olarak yayınlanacağını açıkladı.

Milano Moda Haftası 14-17 Temmuz arasında konumlanacak. Paris Erkek Moda Haftası 9-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ve video içeriklerin yer alacağı özel bir proje ile modaseverlerin karşısına çıkacak. Paris Moda Haftası ise, gerekli önlemlerin alınması şartıyla 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.



MARKALAR KENDİ TAKVİMİNİ OLUŞTURDU

VALENTINO, 2020 kış koleksiyonunu 8 Temmuz’da Roma’da hem fiziksel hem de dijital bir couture gösterisiyle tanıtacak.

DIOR, Maria Grazia Chiuri tarafından tasarlanan Cruise 2021 Koleksiyonu'nu geleneksel sanatın ve el işçiliğinin kutlaması niteliğindeki bir şovla seyirciye kapalı olarak sunacak. Defile 22 Temmuz’da gerçekleşecek.

BURBERRY, 17 Eylül’de, 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonunu tanıtacak. Marka, fiziksel bir sunumla koleksiyonunu sergileyeceğini açıkladı.

SAINT LAURENT, devam eden krize yanıt olarak Paris Moda Haftası’nda olmayacağını ve yılın geri kalanında kendi programını oluşturmayı seçeceğini açıkladı.

KOLEKSİYON HAZIR TARİH BELLİ DEĞİL

Erkek şovlarını geri çeken ARMANI, Paris Moda Haftası’ndan çekildi ve hem yaz hem de kış aylarında giyilebilecek bir koleksiyon üzerinde çalışmaya başladı. Marka 2021’in ocak ayında mevsimsiz bir koleksiyon sunacak.

MICHAEL KORS, ‘Yeni normal’e ayak uydurdu ve New York Moda Haftası’ndan çekilmeye karar verdi. Ünlü marka, İlkbahar 2021 koleksiyonunun ekim ile kasım ayları arasında tanıtacak.

DOLCE & GABBANA ise önde gelen erkek giyim fuarı Pitti Uomo ile bir işbirliği yaptı ve özel seçki sunma kararı aldı. Tarihi henüz belli olmayan organizasyon Floransa’da gerçekleşecek.