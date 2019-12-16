2020 Sonbahar/Kış trendleri

2019-20 Sonbahar/Kış sezonunda trendler, hiç olmadığı kadar göz alıcı. Renkler, hacimli ve salaş elbiseler, çok büyük aksesuarlar, tüyler ve renkli siluetlerle moda dünyasına sağlam bir giriş yapıyor. Seksapalitenin öne çıkacağı yeni sezonda, 'Bir davete giderken giyerim' diye sakladığınız kıyafetleri de dolaptan çıkarabilirsiniz. Zira artık sadece davetlerde değil, günlük hayatınızda da göğüs ve bacak dekolteleri öne çıkacak...

KLASİK MAVİ: Pantone bu yılın rengini klasik mavi olarak belirledi. Sakinliğin rengi olan klasik mavi, dünya genelinde güven duygusu ve yön arayışına duyulan ihtiyacı anlatıyor. 2020’de dolabınızda maviye yer açmayı unutmayın.

TAKIM ELBİSE: Feminenlik ve maskülenliği harmanlayan takım elbiseler 2020’nin vazgeçilmezi olmaya aday. Takım elbiseler, günlük, ofiste ya da şık bir davette dahi rahatlıkla giyilebildiği için adeta kadınların kurtarıcısı olacak.

TÜYLER: Tüylü kıyafetler hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Geçen yıl Met Gala’da karşımıza çıkan tüyler gerçek olmadığı sürece kıyafetlerinizde hoş bir detay yaratabilir. Aslında tüyler bu sezon bir detay olmaktan çok, kıyafetlerin ana unsuru olacak desek daha doğru olacak. 202’de de sık sık göreceğiz.

OVERSIZE: Son olarak Moshino’nun defilesinde gördüğümüz gibi devasa boyutlardaki aksesuarlar, çantalar ve kıyafetlere hazır mısınız?

DESENLER: Bu yıl adeta desene doyacağımız bir sene olacak. Hayvan desenleri, çiçek desenleri başta olmak üzere geometrik şekiller, baskılar da öne çıkacak.

NEON RENKLER: 80’lerle başlayan popülaritesini 90’ların sonuna kadar taşıdıktan sonra simdi 2020’ye damgasını vurmaya hazırlanan neon renkler ile eğlenceli bir kış bizi bekliyor.

DERİ PANTOLON: Ne yaparsak yapalım deriyi yaz kış hayatımızdan çıkaramıyoruz. 2020 kışında ise deri pantolonlar yükselişe geçiyor. Özellikle tayt görünümlü deri pantolonları neredeyse her kadının üzerinde görmek mümkün…

KOL DETAYLARI: Bu kış üst giyimde kol detayları öne çıkıyor. Hacimli, balon ya da karpuz kollar oldukça revaçta.

IŞILTILI PARILTILI KIYAFETLER: Yine Met Gala’da karşımıza çıkan bir trend ile karşı karşıyayız. Gümüş ve altın tonların öne çıktığı yeni sezonda özellikle kırmızı halıda ve davetlerde bu akıma gözlerimiz doyacak.

