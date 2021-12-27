2022’ye girerken gardıroplar değişiyor: 10 yeni trend alarmı

Pandemi ile birlikte hayatımıza giren ve bir süredir alıştığımız konforlu duruş, 2021 modasında kendisini gösterirken, 2022'ye geçiş yaptığımız şu günlerde gardıroplar minimalizmle yan yana yürüyen zarif ve gösterişli parçalarla yer değiştiriyor. Micro çantalar büyürken, daha dar ve vücudu saran parçalar da oyuna dahil oluyor. İşte, 2022'de öne çıkacak 10 stil ipucu...

Dünya TAŞLARDAN

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Standart boyut

Bir döngü olarak da tanımlayabildiğimiz moda, her yıl, geçmişten ilham alan parçaları yeniden yorumlayarak yeni nesil stil kodlarını yazıyor.

2021, monokrom görünümlerin yılı oldu desek yalan olmaz. Givenchy, Louis Vuitton, Vetements, Balenciaga ve Gucci yine bu trendin başını çekerken, ünlü markaların iş birlikleri de monokrom kimliğe yeni bir boyut kazandırdı.

MODA İŞ BİRLİKLERİ İLE DOLU BİR YIL

İlk olarak, Gucci ve Balenciaga arasında uzun zamandır beklenen Hacker Projesi ortaya çıktı.

Her tasarımcı markasının imza motiflerini taşıyan kendi logolarını oluşturduğu parçalar, kısa sürede Hollywood yıldızları arasında da popülerliğini kanıtladı.

Daha sonra Versace ve Fendi arasında, Donatella Versace ve Kim Jones’un 2022 Pre-Fall sezonunda birbirlerinin markaları için çizgiler oluşturduğu bir iş birliği yapıldı. Lüks modanın çekim alanında gerçekleşen bu birliktelik, aslında 2022 sezonunda da benzer ortaklıkların sinyallerini veriyor derken, son hamle de Kim Kardashian’dan geldi. Kardashian markası Skims ile Fendi’nin iş birliğini duyurdu, koleksiyon kısa sürede tükendi.

Yaratıcı takasların, monokram parçaların, XXL obsesyonun, vücut zincirlerinin, çirkin ayakkabıların ve sürreal tavurların yükselişte olduğu 2021 perdesini kapatıp 2022’yi açmanın zamanı geldi.

2022’ye merhaba demeye sayılı günler kala, yeni başlangıçların umuduyla beklerken, her şeyi geride bırakmaya hazır mısınız? Tabii buna gardırobunuzdaki parçalar da dahil.

Peki 2021’de sokak modasına yön veren, ünlülerin de stil lugatına aldığı silüetler nasıl bir değişikliğe uğrayacak?

1- TAYTLARDAN TULUMLARA GEÇİŞ

Günlük hayatın kurtarıcı parçası olan taytlar ve özellikle 90’lar döneminde en sık kullanılan parçalardan biri olan kısa taytlar yerini bu yıl tulumlara bırakıyor. Özellikle pandeminin bizi iyiden iyiye rahata alıştırdığı dönemde ‘tek parça kıyafetler’ 2022’de otoritesini iyiden iyiye artıracak.Aksesuar olarak beyzbol şapkaları güçlü bir tamamlayıcı olurken eğer stilinize takıları da dahil ederseniz aynı anda hem rahat hem de cool bir görünüm oluşturmanız mümkün. Ayrıca bu sezon renkli ve tasarım detaylı taytlar da ön plana çıkacak. Yani sıkıcı siyah taytınızı ‘spora başlayacağınız pazartesi’ için ayırıp, daha renkli detaylara gardırobunuzda yer verebilirsiniz.

2- STİLETTOLAR AYAKKABILIKTA DURMAYA DEVAM EDECEK

Pandemi sonrası bir anda yüksek topuklarla yürümek herkese zor gelecek olmalı ki stiletto modası yerini sneaker modasına çoktan bıraktı. 2021’de konforuna düşkün ayakkabı ve botlar, stilettoların yerini almaya devam edecek. Alternatif olarak da yine topuklu botlar veya kalın topuklar da yükselişini sürdürecek.

3- OVERSİZE MODASI GERİDE KALIYOR





Hailey Bieber, Emily Ratajowski ve Kendall Jenner gibi yıldızların sık sık kullandığı oversize silüetler bu yıl yerini daha skinny parçalara bırakmaya hazırlanıyor. Evin dışında daha çok zaman geçirmeye başladıkça rahatlığa öncelik veren XXL obsesyonu da yerini vücuda oturan kıyafetlere bırakacak.

4- AMA DAR PANTOLONLAR İÇİN UMUTLANMAYIN

Moda otoriteleri bu yıl dar parçalara geri dönüşün sinyallerini verse de bu durum pantolonlar için pek geçerli değil. Bol paça, geniş, dökümlü ve salaş pantolonlar bu yıl oyuna dahil olduğunun mesajını verdi.

5- MİCRO’DAN MACRO’YA GEÇİŞ

Jacquemus ile başlayan bu ‘micro bag’ modası yerini artık standart boy çantalara bırakmaya başlıyor. Moda otoriteleri ‘insanlar artık bu pratiklikten uzak çantalardan bıktı’ sözleriyle bu trendin ölmeye başladığını da vurguluyor. Yani 2022’de çanta yatırımı yaparken eşyalarınızı sığdırabileceğiniz çantalar önerimiz…

6- OMUZLAR ‘NİHAYET’ KAPANIYOR

2021 yılında her yerde gördüğümüz açık omuz trendi ‘nihayet’ son buluyor. 2022’de kabarık, romantik ve eğlenceli kol detaylarının yanı sıra manşet de ciddiyet mevsimine göz kırpacak.

7- KOCAMAN SNEAKER MODASI BİTİYOR

Tıknaz platform spor ayakkabılar podyumlarda ve sosyal medyada çılgınca popüler oldu. Ultra konformist fikirden yola çıkan ‘ugly sneaker’ da denilen kocaman spor ayakkabıları artık minimal dünyaya uyum sağlamaya başladı. 2022’de daha şık daha sade spor ayakkabıları gardıroplarda yerini almaya başlayacak.

8- KISA TAYTLAR SPORDA GİYİLSİN!

Özellikle 90’lar döneminde en sık kullanılan parçalardan biri olan kısa taytlar yani bir diğer adıyla bisikletçi şortları Lady Diana’nın dokunuşuyla birlikte yıldızlaşarak zamansızlığını ilan etmişti. Geçirdiğimiz süreçte taytlar adeta bir parçamız haline gelirken 2022 ile birlikte bu parça spor salonlarında unutulacağa benziyor.

9- BATİK GİYSİLER YERİNE BÜYÜK DESENLER

2021 yılına damga vuran trendlerden biri kuşkusuz batik desenlerdi. Ancak 2022 ile birlikte renk blokları ve daha parlak renkler ön plana çıkacak. Renkler yalnızca lüks modanın değil sokak modasının da çekim alanında yer alacak.

10- RETRO ŞAPKALAR 2021’DE KALIYOR

Bu yıl plajlardan karlı havalara kadar her yerde karşımıza çıkan retro görünümlü kova şekilli şapkalar 2022’de popülerliğini kaybedecek gibi görüyor. 2022’de klasik beyzbol şapkaları sportif silüetin değişmez bir parçası olacağının sinyallerini veriyor.

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