22. Kostüm Tasarımcıları Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

22. Kostüm Tasarımcıları Birliği Ödülleri - Costume Designers Guild Awards de sahiplerini buldu. Game of Thrones, bilim kurgu dalında En İyi Kostüm Tasarımı ödülü alırken, Maleficent ise fantezi film alanının en iyisi oldu.
1999’dan beri her yıl film ve dizilerin kostüm tasarımcılarının ödüllendirildiği Costume Designers Guild Awards – Kostüm Tasarımcıları Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Sekiz kategoride verilen ödüllerin 7’si kadınların oldu. Game of Thrones, bilim kurgu dalında En İyi Kostüm Tasarımı ödülü alırken, Maleficent ise fantezi film alanının en iyisi oldu. İşte geceden ödüller ayrılan yapımlar…
Dönem Filmi Dalında En İyi Kostüm Tasarımı Jojo Rabbit
Çağdaş Film Dalında En İyi Kostüm Tasarımı Knives Out
Fantezi Film Dalında En İyi Kostüm Tasarımı Maleficent: Mistress of Evil
Çağdaş Dizi Dalında En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü Schitt’s Creek: “The Dress”
Dönem Dizisi Dalında En İyi Kostum Tasarımı The Marvelous Mrs. Maisel: “It’s Comedy or Cabbage”
Bilim Kurgu / FANTEZİ dizisi dalında en iyi kostum tasarımı Game of Thrones: “The Iron Throne”
En İyi Kısa Film Tasarımı United Airlines: “Star Wars Wing Walker”
Yarışma Programı, Canlı Yayın ve Çeşitlilik Dalında En İyi Kostum Tasarımı The Masked Singer: “Season Finale: And the Winner Takes It All and Takes It Off”