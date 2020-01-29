22. Kostüm Tasarımcıları Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

22. Kostüm Tasarımcıları Birliği Ödülleri - Costume Designers Guild Awards de sahiplerini buldu. Game of Thrones, bilim kurgu dalında En İyi Kostüm Tasarımı ödülü alırken, Maleficent ise fantezi film alanının en iyisi oldu.

1999’dan beri her yıl film ve dizilerin kostüm tasarımcılarının ödüllendirildiği Costume Designers Guild Awards – Kostüm Tasarımcıları Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Sekiz kategoride verilen ödüllerin 7’si kadınların oldu. Game of Thrones, bilim kurgu dalında En İyi Kostüm Tasarımı ödülü alırken, Maleficent ise fantezi film alanının en iyisi oldu. İşte geceden ödüller ayrılan yapımlar…