Dilara Fındıkoğlu’ndan alışılmışın dışında bir düğün koleksiyonu

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Aşkın sonsuz biçimi olduğuna inanan Dilara Fındıkoğlu, cinsiyet rollerine meydan okuyan koleksiyonuyla geleneksel tanımların dışına çıkıyor. Damatlar gelinlik ya da gelinler damatlık giyemez mi? Geleneksel düğün endüstrisi bu tip istekleri görmezden gelirken, Fındıkoğlu son koleksiyonuyla herkese istediğini veriyor. Kırmızı, siyah ve pembe gibi alışılmışın dışında yoğun renklerin başrolde olduğu koleksiyonunda, gelinlikler ve damatlıklar bireyselliğe vurgu yapan özgün kimlikleriyle dikkat çekiyor.

Vogue Türkiye’nin haberine göre; İngiliz aktivist/model Saffiyah Khan da Dilara Fındıkoğlu'nun fantastik gelinleri arasında. Khan siyah bir gelinlikle tek başına poz vererek, ”Aşk yalnızca iki kişiyle alakalı değil, ayrıca insanın kendisi sevmesiyle alakalıdır.” mesajını veriyor.

Fındıkoğlu, kendi tasarım manifestosundaki gotik stil kodlarını düğün koleksiyonunda karanlık bir şekilde romantikleştiriyor. ”Aşkın için ölür müsün? Aşkın cinsiyeti, ırkı ve sınırları yoktur.'' mottosuyla yola çıkan Dilara Fındıkoğlu, koleksiyonunu aşklarını kaybeden, aşkı hiç yaşamayan, evliliğe zorlanan ya da toplumun geleneklerini takip etmemeyi seçip, önce kendini sevmeyi seçen tüm kadınlara ithaf ediyor.

Aşkın, toplum ve hukuk tarafından dayatılan etiketlere bağlı kalmadan özgür bir şekilde yaşanıldığı bir ütopya hayal eden Fındıkoğlu, yalnızca kadınlar için değil erkekler için de tasarlıyor.



Aşkı ifade etmenin sonsuz şekli olduğunu vurgulayan manevi tasarımlarıyla Dilara Fındıkoğlu, aşkı ve bu çerçevede gelenekleri yeniden düşünmenimizi sağlarken, isyankar düğün koleksiyonuyla bizi kısıtlayan toplum normlarına elveda ediyor.