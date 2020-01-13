25. Critics’ Choice Film Ödülleri’ne dekolteler damga vurdu

25. Critics' Choice - Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri'ne ünlü isimlerin göğüs dekolteleri damga vurdu. Özellikle Anne Hathaway'in seçimi gecenin en çok konuşulan elbiselerindendi...

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Critics’ Choice – Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri, dün akşam ABD’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dekoltelerin hakim olduğu gecenin kırmızı halısında, ünlü isimlerin tercihleri dikkat çekti.

Çok fazla dekolte ile görmeye alışık olmadığımız ünlü oyuncu Anne Hathaway, törenin en ilgi gören ismiydi. Derin göğüs dekoltesiyle beğeni toplayan Hathaway, altın rengi Versace elbisesi ile gecenin en şık kadınları arasında yer aldı.

Jennifer Lopez, Golden Globe töreninde tercih ettiği elbisesini unutturacak bir tasarımla geceye katıldı. ‘Hediye paketi’ gibi görünümünden çabucak sıyrılan Lopez, törende Georges Hobeika’nın 2018 Sonbahar Kış koleksiyonundan bir elbise giydi.

Yaşına uygun yaptığı seçimlerle beğeni toplayan Zendaya da gecenin dikkat çeken isimlerinden biriydi. Tom Ford’un 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonuna ait, üzeri zırh görünümlü fuşya kıyafetiyle adeta içimizi açtı.

Her daim şık olmayı başaran ünlü oyuncu Charlize Theron, göğüs dekolteli Celine tasarımı, gümüş rengi elbisesiyle oldukça şık. Üzerine giydiği blazer ceket ile de kıyafete ayrı bir hava katmış.

En renkli tasarımlardan birini giyen ünlü oyuncu Olivia Wilde, Eleştirmenlerin Seçimi törenine Valentino’nun 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonundan bir elbise ile geldi. Tasarımın orijinalinde dekolte, göbeğin biraz üzerindeyken, Wilde kıyafette minik oynamalar yaptırmış…

Son zamanlarda ödül törenlerinde sık sık gördüğümüz Renee Zellweger, straplez Christian Dior elbisesiyle ortalama bir şıklıktaydı…

Nicole Kidman, Armani tasarımı ile son derece zarif bir görünüm sergiliyor.