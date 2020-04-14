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28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın başvuru tarihi uzatıldı
28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın başvuru tarihi uzatıldı
Daha önce 17 Nisan 2020 olarak verilen 28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın son başvuru tarihi uzatıldı...
Moda 14 Nisan 2020 - 13:03

28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın son başvuru tarihi, dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüsü nedeniyle 4 Mayıs 2020’ye uzatıldı. Başvurusunu verilen son başvuru tarihi üzerinden yapan Genç Moda Tasarımcısı adayları da, www.kozayarismasi.com adresinden başvurularını son başvuru tarihi olan 4 Mayıs'a kadar düzenleme ve revize etme şansına sahip olacak. Aynı zamanda 9 Haziran 2020 olarak duyurusu yapılan 28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Gala Gecesi'de ileri bir tarihe ertelendi.

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