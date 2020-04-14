28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın başvuru tarihi uzatıldı

28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın son başvuru tarihi, dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüsü nedeniyle 4 Mayıs 2020’ye uzatıldı. Başvurusunu verilen son başvuru tarihi üzerinden yapan Genç Moda Tasarımcısı adayları da, www.kozayarismasi.com adresinden başvurularını son başvuru tarihi olan 4 Mayıs'a kadar düzenleme ve revize etme şansına sahip olacak. Aynı zamanda 9 Haziran 2020 olarak duyurusu yapılan 28. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Gala Gecesi'de ileri bir tarihe ertelendi.