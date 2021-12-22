3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde moda çekimi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde moda çekimleri yapıldı.

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Demirölçek Mahallesi yakınlarında 124 metre yükseklikte kayalık bir tepede bulunan, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğudaki son askeri garnizonu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, tarihe ışık tutmanın yanı sıra kentin önemli bir turizm değeri olma özelliği taşıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan kalede bugüne kadar ortaya çıkarılan Roma dönemine ait Mithras yer altı tapınağı, 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kuyuları, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

TARİHİ KALE FOTOĞRAF STÜDYOSU OLDU

Diyarbakırlı modacı Recep Demiray’ın özel diktiği abiye, geçen aylarda Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen Miss Europe 2021 güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek 37 ülke arasında 3. olan Duygu Çakmak tarafından giyildi ve Zerzevan Kalesi’nde moda çekimi yapıldı.

Yıl boyunca birçok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kale, fotoğrafçı, model ve ışıkçılarla adeta fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Duygu Çakmak, “Bu tarihi dokuyu tüm dünyaya duyurabilmek için Diyarbakırlı bir modacı ve fotoğrafçıyla moda çekimi gerçekleştirdik” dedi. (DHA)

