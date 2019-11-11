45. People’s Choice Ödülleri 2019 kırmızı halıda Kardashian ailesi sönük kaldı

Amerikan halkının seçimleriyle belirlenen ve bu yıl 45'incisi verilen People's Choice (Halkın Seçimi) Ödülleri'nde kazananlar kadar kırmızı halıdaki şıklık yarışı da konuşuldu. Gecede Kardashian'lar sönük kalırken Tana Mongeaul, Drag Queen Brooke, model Maggie Q gibi isimler görünümleriyle daha çok dikkat çekti...

Her yıl Amerikan vatandaşlarının belirlediği People’s Choice – Halkın Ödülleri Seçimi, dün akşam Santa Monica’daki Barker Hangar’da gerçekleşti. Gecede ödül alan isimler kadar, kırımızı halı stilleri de dikkat çekiciydi.

Bu yıl 45’incisi düzenlenen ödül töreninde Yılın Reality Show’u ödülüne Kardashian ailesi layık görüldü. Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian ve Kris Kardashian gecede hazır bulundu.

Her daim seksi kıyafetleri ve seçimleriyle ilgi odağı olan aile, bu kez diğer konuklar arasında oldukça sönük kaldılar. Öyle ki Tana Mongeaul, Drag Queen Brooke, model Maggie Q gibi isimler görünümleriyle daha çok dikkat çekti…

Gecede Zendaya Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi. Zendaya geceye Christopher Esber imzalı siyah bir kıyafetle katıldı. Her zaman stiliyle kendine hayran bırakan oyuncu, bu kez Disney Prensesi Yasemin’i andıran görünümüyle hayal kırıklığı yarattı.

Yılın Moda İkonu ise ünlü şarkıcı Gwen Stefani oldu. Törende Vera Wang tasarımı beyaz elbisesi ile gelen Stefani, keşke aldığı ödülü hakettiğini gösteren bir kıyafet giyseydi…

Geceye takım elbise ve içine giydiği pembe şifon bluz ile katılan Pink ise Halkın Şampiyonu Ödülü’ne layık görüldü. Ünlü şarkıcı her zaman olduğu gibi seçimini yine takım elbiseden yapmış. Lakin sanki ceket bir beden küçük gibi bir görünüm elde etmesini sağlamış…