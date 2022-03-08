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48 yaşındaki ünlü model ve kızı dergi kapağında

Ünlü Alman manken Heidi Klum, modellik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Klum, şimdi de Harper's Bazaar Almanya için 17 yaşındaki kızıyla kapak pozu verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:40 - 08 Mart 2022 Güncellenme:
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48 yaşındaki ünlü model ve kızı dergi kapağında

Henüz 17 yaşında olan Leni Klum, annesinin yolundan gidiyor ve giderek yükselen bir model olarak şimdiden kendini kabul ettiriyor. Leni, geçtiğimiz yıl, yine annesiyle birlikte Vogue dergisinin kapağında yer aldı.

Harper’s Bazaar dergisinin Almanya edisyonu için yine birlikte kamera karşısına geçen anne kız, etkileyici kareleri Instagram hesaplarında yayınladılar. Çekim, derginin Nisan 2022 sayısında yayımlanacak.

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Modelliğe girişinden bahseden Leni Klum: “Annem bana her zaman kendine karşı dürüst ol ve başkalarının söylediklerinin seni etkilemesine ya da yaptığın şeyi değiştirmesine izin verme. Hayır demek de her zaman iyidir, dedi”.

Heidi ve Leni Klum, Vogue kapağında…

Leni Klum, annesi Heidi Klum’ın, İtalyan iş insanı ve Renault Formula 1 takımının yöneticisi Flavio Briatore ile olan birlikteliği sonucunda ABD’de dünyaya geldi.

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