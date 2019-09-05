61 yaşındaki Sharon Stone’dan bikinili paylaşım

‘Temel İçgüdü’ filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, geçtiğimiz gün takipçilerine minik bir bikini şov yaptı. Mavi bir bikini ile fotoğraf çektiren ve bunu Instagram hesabında paylaşan 61 yaşındaki Stone’nun fit vücudu herkesi şaşırttı… Haftanın beş günü pilates, yoga ve egzersiz yapan Stone, görünümüyle adeta gençlere taş çıkardı…

Daha önce verdiği bir röportajda “Ben yaşlanmayı olumsuzlaştırmayı sevmiyorum. Yaşlanmayı seçiyorum. Yaşlanmak, benim hedefim” diyen Stone’un bikinili hali hiç de dediği gibi yaşlanmayı seçtiğini göstermiyor…

