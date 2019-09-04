70’ler ve 80’ler Golden Rhapsody koleksiyonunda hayat buldu

İki başarılı kadın Dilan Güme ve Ebru Atılgan tarafından, bundan 10 yıl önce kurulan Exquise, Golden Rhapsody adlı Sonbahar-Kış koleksiyonu tanıttı. İlhamını doğaya düşkün 70'ler dönemi ile pop kültürünün, aşırılığın ve cesaretin dönemi 80'li yıllardan alan koleksiyondaki tasarımlar tıpkı o günlerdeki gibi müziğin ritmiyle çok yönlü, çok dinamik…

70'lerin sonu 80'lerin başındaki gösterişli gece hayatını temsil eden payetli, ışıltılı kumaşlar, dolgu montlar, metal tokalı kemerler, güçlü ve büyük omuzlu oversize üstler ile ispanyol paça ve baggy yüksek bel pantolonlar yeni sezonda kadınların gardırobundaki güçlü parçalar olmaya aday…

