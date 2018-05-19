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71. Cannes Film Festivali’nin öne çıkan kırmızı halı görünümleri
71. Cannes Film Festivali’nin öne çıkan kırmızı halı görünümleri
8 Mayıs'ta Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan 71. Cannes Film Festivali bugün sona eriyor. Galalar, etkinlikler, protestolar eşliğinde başlayan festivalde, Hollywood'dan dünyaya yayılan cinsel taciz skandalı da gündeme geldi. Zaten bu yıl festivalin jüri üyelerinin çoğu kadınlardan oluşuyor.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 19 Mayıs 2018 - 03:55

Jüri başkanının Cate Blanchett olduğu, kadın yürüyüşlerinin yapıldığı ve katılımcıların çoğunun kadınlardan oluştuğu festivalde tabii ki kırmızı halı kıyafetleri de en çok konuşulan konulardan biri oldu. Cate Blanchett, Bella Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima, Aishwarya Rai, Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk, Izabel Goulart, Kendall Jenner, Cindy Bruna, Natasha Poly, Stella Maxwell ve Sara Sampaio gibi isimlerin kırmızı halı görünümleri en dikkat çekici kıyafetler arasında yer aldı.

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Adriana Lima, Alberta Ferretti markasına ait, bacaklarını ortaya koyan straplez bir elbise tercih etmiş…

Olmazsa olmaz bacak dekoltesi

Festivalde her ne kadar sinema dünyasının ünlü simalarıyla dolu olsa da, kırmızı halıda hiç kuşkusuz Victoria’s Secret modelleri esti geçti. Belli ki her biri özenle hazırlanmış. Genel olarak baktığımızda ise kıyafetlerde dantel, tül, transparan, saten, sırt ve bacak dekoltesi ön plandaydı.

Alessandra Ambrosio, Zuhair Murad kıyafeti ile çok şıktı...

Alessandra Ambrosio, Zuhair Murad kıyafeti ile çok şıktı…

İşlemeler ise neredeyse tasarımların olmazsa olmazı gibiydi… Çoğu Hollywood ünlüsü gerdanlarını boş bıraksa da küpe en çok tercih ettikleri aksesuar oldu. Sırt dekoltesi olanlar ise kolyelerini ters takarak kıyafetlerine farklı bir hava kattı.

Aishwarya Rai, Michael Cinco elbisesiyle adeta bir tavus kuşu gibiydi

Aishwarya Rai, Michael Cinco elbisesiyle adeta bir tavus kuşu gibiydi

Metalik tasarımlar öne çıktı

Tasarımcılar arasında da en çok Zuhair Murad, Alberta Ferretti, Armani ve Roberto Cavalli en çok kıyafeti tercih edilen isimler oldu. Ayakkabılarda ise Christian Loubouten ise Yves Saint Laurent tasarımları göze çarpıyor…

Bella Hadid, festivalde Elie Saab'a ait derin sırt dekolteli bir elbise tercih etti...

Bella Hadid, festivalde Elie Saab’a ait derin sırt dekolteli bir elbise tercih etti…

Her yıl olduğu gibi yine Chopard mücevherler ünlü isimlerin kıyafetlerinin tamamlayıcısı oldu… Çoğunluk siyah giyerken, metalik renkler ve beyazı tercih edenler de bir hayli fazlaydı…

Cate Blanchet'ın üzerindeki elbise Armani Privee. Ünlü oyuncu bu tasarımı 2014'teki Golden Globe töreninde de giymişti...

Cate Blanchet’ın üzerindeki elbise Armani Privee. Ünlü oyuncu bu tasarımı 2014’teki Golden Globe töreninde de giymişti…

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Cindy Bruna – Ashi Studio

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Elsa Hosk – Alberta Ferretti

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Irina Shayk – Alberta Ferretti

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Izabel Goulart – Zuhair Murad

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Kendall Jenner – Schiaparelli

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Natasha Poly – Atelier Versace

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Sara Sampaio – Roberto Cavalli Couture

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Stella Maxwell – Roberto Cavalli

 

 

 

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