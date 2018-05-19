71. Cannes Film Festivali’nin öne çıkan kırmızı halı görünümleri

8 Mayıs'ta Fransa'nın Cannes şehrinde başlayan 71. Cannes Film Festivali bugün sona eriyor. Galalar, etkinlikler, protestolar eşliğinde başlayan festivalde, Hollywood'dan dünyaya yayılan cinsel taciz skandalı da gündeme geldi. Zaten bu yıl festivalin jüri üyelerinin çoğu kadınlardan oluşuyor.

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Jüri başkanının Cate Blanchett olduğu, kadın yürüyüşlerinin yapıldığı ve katılımcıların çoğunun kadınlardan oluştuğu festivalde tabii ki kırmızı halı kıyafetleri de en çok konuşulan konulardan biri oldu. Cate Blanchett, Bella Hadid, Irina Shayk, Adriana Lima, Aishwarya Rai, Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk, Izabel Goulart, Kendall Jenner, Cindy Bruna, Natasha Poly, Stella Maxwell ve Sara Sampaio gibi isimlerin kırmızı halı görünümleri en dikkat çekici kıyafetler arasında yer aldı.

Olmazsa olmaz bacak dekoltesi

Festivalde her ne kadar sinema dünyasının ünlü simalarıyla dolu olsa da, kırmızı halıda hiç kuşkusuz Victoria’s Secret modelleri esti geçti. Belli ki her biri özenle hazırlanmış. Genel olarak baktığımızda ise kıyafetlerde dantel, tül, transparan, saten, sırt ve bacak dekoltesi ön plandaydı.

İşlemeler ise neredeyse tasarımların olmazsa olmazı gibiydi… Çoğu Hollywood ünlüsü gerdanlarını boş bıraksa da küpe en çok tercih ettikleri aksesuar oldu. Sırt dekoltesi olanlar ise kolyelerini ters takarak kıyafetlerine farklı bir hava kattı.

Metalik tasarımlar öne çıktı

Tasarımcılar arasında da en çok Zuhair Murad, Alberta Ferretti, Armani ve Roberto Cavalli en çok kıyafeti tercih edilen isimler oldu. Ayakkabılarda ise Christian Loubouten ise Yves Saint Laurent tasarımları göze çarpıyor…

Her yıl olduğu gibi yine Chopard mücevherler ünlü isimlerin kıyafetlerinin tamamlayıcısı oldu… Çoğunluk siyah giyerken, metalik renkler ve beyazı tercih edenler de bir hayli fazlaydı…