72 bin TL’lik lüks çizmeleri görenler bir daha bakıyor

Dünyaca ünlü moda markası Louis Vuitton'ın ürettiği insan bacağı şeklindeki çizmeler görenleri şaşkınlık içerisinde bırakıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Louis Vuitton, bir kadının bacağını taklit edecek şekilde boyanmış, iki farklı ten seçeneği bulunan, beyaz bilekten çoraplar, bacak ve siyah bir stilettoyu içeren yeni modelini görücüye çıkardı.

İlk başta topuklu bir ayakkabı görülen model aslında dana derisinden yapılmış bir çizme. Sosyal medyada da büyük ilgi gören yeni modeller, yaklaşık 72 bin TL’lik (2.500 dolar) bir fiyattan satışa sunuluyor.

Ayakkabılar, ünlü markanın mikro el çantası gibi veya MSCHF’nin Big Red Boots’u gibi interneti şaşkına çeviren ve viral olan parçalarla aynı çizgide yer alıyor.

“Illusion” botlarının ürün açıklamasına göre, moda evinin FW23 koleksiyonundaki kafa karıştırıcı tasarım, “sürrealist sanat akımına” bir selam niteliğini taşıyor.

Çizmeleri tanıtan ve TikTok’ta milyonlarca takipçisi bulunan moda fenomeni Isabelle Allain’ın videosu 5,7 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Ayakkabıları kombinlemekte zorlanan Allain çizmeleri; siyah, mini bir etek ve mavi bir üst ile giydi.

Son halini gösteren fenomen, “Bu çok tuhaf. Neredeyse tüyler ürpertici. Bebek bacakları gibi görünüyor. Aslında bu botları iade etmek istediğimi sanıyordum ama artık onları sonsuza kadar saklamak istiyorum” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Ünlü markayı taklit etmişler! 96 bin adet ele geçirildi...

İlginizi Çekebilir Yoginin bahanesi şaşırttı: Karısını aldattı, "geçmiş hayatımda sevgilimdi" dedi