72. Cannes Film Festivali’ne damga vuran anlar

Dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali, 72. kez düzenlendi… 14 Mayıs’ta başlayıp, 26 Mayıs’ta bir parti ile kapanış yapan festivalde, film galaları kadar, ödül alanlar, kırmızı halı seremonisi kadar ilginç anlar da hafızalara kazındı…

Kimi ödül alanları protesto etti, kimi mutluluğunu öpüşerek belli etti, kimi yüzündeki botoksla gündeme geldi, kimi de ayakkabısının talihsizliğine uğradı… İşte 72. Cannes Film Festivali’ne damga vuran o anlar…

Yönetmenliğini Justine Triet’nin üstlendiği ‘Sibyl’ filminin başrol oyuncularından biri olan Adele Exarchopoulos, mavi, bacak dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı ve ayakkabısının bağcığı açıldı. Oyuncuya ekip arkadaşı yardımcı oldu.

Aynı filmde Adele ile başrolde yer alan Virginie Efira da yine ayakkabı bağcınının kurbanı oldu. Rol arkadaşı Gaspard Uliel, kırmızı halıda bağcığı açılıp zor anlar yaşayan güzel oyuncuya yardımcı olmaya ve bağcığı bağlamaya çalıştı.

Ayakkabı ile sorun yaşayan sadece kadınlar değildi. Rocketman filminin Cannes galasına katılan Elton John’un da kırmızı halıda bağcıkları açıldı. Rocketman filminde John’u canlandıran Taron Egerton ise şarkıcının ayakkabısını bağlayarak festivale damga vurdu.

Festivalin üçüncü günü Pedro Almodovar’ın yeni filmi Pain and Glory filminin galasına katılan ünlü model Bella Hadid, seksi kırmızı elbisesi ile etkinliğe damga vurdu. Roberto Cavalli imzalı elbisesi festivalin en çok konuşulan konularından biri oldu…

Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini yaptığı, Bir Zamanlar Hollywood'da – Once Upon a Time in Hollywood’un prömiyerine katılan başrol oyuncuları Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, festivalde en çok ilgili gören isimler oldu. Üstelik film gösterimi öncesi de, salonda 6 dakika boyunca alkışlandılar…

Faslı oyuncular Lubna Azabal ve Nisrin Erradi’nin Adam filminin galasında, Brezilyalı oyuncular Carol Duarte ve Julia Stocker’ın da The Invisible Life filminin tanıtımında öpüşerek poz vermeleri 72. Cannes Film Festivali’nin en dikkat çeken anlarından biriydi…

72. Cannes Film Festivali’nin jüri üyelerinden biri olan Elle Fanning, festival kapsamında düzenlenen Chopard'ın Trophee yemeğinde bayıdı. Prada markasına ait bir elbise giyen genç oyuncu, kıyafetin dar olmasından dolayı fenalık geçirmişti…

Abdellatif Kechiche’nin yönettiği ve 2019 yapımı Fransız drama filmi ‘Mektoub My Love: Intermezzo’nun ilk gösterimi öncesi kırmızı halıda yürüyen bir çift, basının önünde mutluluğa ilk adımı attı.

72. Cannes Film Festivali'ni izlemeye gelen feminist bir grup, ‘Onur Ödülü’ne layık görülen Alain Delon'u protesto etti. Her konuşmasında kendini maço olarak tanımlayan Delon'u, feministler sert bir dille eleştirdi!

72. Cannes Film Festivali’ne katılan Sylvester Stallone, mimikleri ve botokslu yüzüyle özellikle sosyal medyaya damga vurdu. Festival kapmasında adına özel bir davet düzenlenen Stallone, verdiği bir pozla da Yeşilçam filmlerindeki bakışıyla, acıların çocuğu ‘Emrah’a benzetildi…