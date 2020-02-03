73. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. 73. kez düzenlenen ödül töreninin kırmızı halısında ise kadınlar şıklıklarıyla göz doldurdu. Gecenin dikkat çeken ismi ise her yıl olduğu gibi Kate Middleton’dı…

73. BAFTA Ödülleri dün akşam Londra Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu. Törende ödül alan yapımlar kadar kırmızı halı geçidi de görülmeye değerdi. Birçok ünlü ismin boy gösterdiği törende, Cambridge Düşesi Kate Middleton yine dikkatleri üzerine çekti. Sinema, müzik ve sanat dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren gecede her ne kadar tüm dikkatleri Middleton çekse de, Charlize Theron, Emilia Clarke, Zoe Kravitz, Margot Robbie, Scarlett Johansson şıklıklarıyla göz doldurdu…

Hatırlarsanız geçen hafta BAFTA yetkilileri, tüm katılımcıların kırmızı halıda eski elbiselerini veya başka bir sürdürülebilir seçenek tercih etmelerini istemişti. Yani ister gardıroplarında olan, ister kiraladıkları, ister ikinci el kıyafetlerle gelmelerini istedi. Bu isteğe Kate Middleton başta olmak üzere pek çok isim destek verdi. Hatta Düşes 2012 yılında Malezya seyahatinde giydiği Alexander McQueen imzalı, altın işlemeli bir elbise ile katıldı. Ne var ki bazı ünlü isimler sezon koleksiyonlarına ait kıyafetlerle katılarak, sürdürülebilirliği değil, zevklerine öncelik verdi.

Gecede Charlize Theron, mor Dior elbisesi ile oldukça çarpıcı bir görünüme imza atmış. Zaten son zamanlarda tercih ettiği stiliyle adeta herkese ‘Törenlerde nasıl giyinilir' dersi veriyor…

Zoe Kravitz, sezonun trendi olan altın rengi bir elbise tercih etmiş. Yves Saint Laurent imzalı, payetli elbise çok şık lakin ünlü oyuncunun saç, aksesuar ve oje seçimi oldukça yanlış…

Emilia Clarke da gecenin şık kadınları arasında yer aldı. Schiaparelli'nin 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonundan bir parça tercih eden Clarke, seçimi ile göze hitap ediyor ama keşke tasarımı defilede sergilenen haliyle tercih etseymiş…

Scarlet Johansson, pembe Versace elbisesi ile bir yandan şık görünse de, tüylü, taşlı, işlemeli tasarımla sanki törene değil de nişana gider gibi… Üstelik tarzıyla Kylie Jenner'ı anımsatıyor!

Kate Middleton, Kraliyet Ailesi adına yaptığı ziyaretlerde ya da etkinliklerde sık sık daha önce giydiği kıyafetleri tercih etmesiyle takdir topluyor. Dolayısıyla BAFTA için kıyafet seçmekte kesinlikle zorlanmamıştır…

Renee Zellweger de Scarlet gibi pembe tercih eden bir isimdi. Prada markasının geçmiş sezonlarına ait olan tasarım maalesef ünlü oyuncu ile örtüşmemiş…