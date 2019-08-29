76. Venedik Film Festivali başladı

76. Venedik Film Festivali, dün Venedik'in Lido Yarımadası'nda La Verite 'Hakikat' filminin gösterimiyle başladı. Festivale Victoria's Secret melekleri damga vurdu.
Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda’nın, La Verite – Hakikat filmiyle açıldı. Başrol oyuncuları Catherine Deneuve ve Juliette Binoche filmin prömiyerinde hazır bulundu.
Barbara Palvin Armani siyah elbisesi ile kırmızı halıda boy gösterdi.
Festivalin en dikkat çeken isimleri ise Victoria’s Secret melekleri oldu. Candice Swanepoel ve Elsa Hosk şıklıklarıyla göz kamaştırırken, Barbara Palvin, Martha Hunt, Isabeli Fontana ve Sofia Richie adeta rüküşlükte birbirleriyle yarış haline girmişler.
Martha Hunt Alberta Ferretti tüllü straplez elbisesi ile törene katıldı.
Sofia Richie, Twinset markasından seçtiği iki parçadan oluşan kıyafetiyle hayal kırıklığı yaşattı.
Isabeli Fontana da Alberta Ferretti tercih eden modellerdendi…
Elsa Hosk Etro şeritli elbisesi ile kırmızı halının en ilgi çeken ismi oldu.
Candice Swanepoel de yine kırmızı halının en şık isimlerindendi…