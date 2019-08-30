76. Venedik Film Festivali kırmızı halısına Francesca Giuliano damgası

76'ıncı Venedik Film Festivali'nde, filmlerden çok kırmızı halı görünümleri konuşulmaya devam ediyor... Büyük göğüsleriyle ünlü model Francesca Giuliano ise dün düzenlenen Ad Astra filminin galasına damga vurdu...

76’ncı Venedik Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Scarlett Johansson’ın yer aldığı Marriage Story filminden sonra Brad Pitt’in başrolde yer aldığı Ad Astra filminin galası da dün gerçekleşti.

Her iki filmin kırmızı halısına ise adeta oyunculardan çok modeller akın etti. Elsa Hosk derin bacak yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekerken, Scarlet Johansson kırmızı elbisesiyle geceye damgasını vurdu. Ama hiç kimse model Francesca Giuliano’nun yerini tutamadı.

Ad Astra prömiyerine katılan göğüsleriyle ünlü model, Atelier BluSahel imzalı derin göğüs dekolteli elbisesi ile tüm basının ilgi odağı oldu.