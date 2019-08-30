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76. Venedik Film Festivali kırmızı halısına Francesca Giuliano damgası
76. Venedik Film Festivali kırmızı halısına Francesca Giuliano damgası
76'ıncı Venedik Film Festivali'nde, filmlerden çok kırmızı halı görünümleri konuşulmaya devam ediyor... Büyük göğüsleriyle ünlü model Francesca Giuliano ise dün düzenlenen Ad Astra filminin galasına damga vurdu...
Moda 30 Ağustos 2019 - 14:42

76’ncı Venedik Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Scarlett Johansson’ın yer aldığı Marriage Story filminden sonra Brad Pitt’in başrolde yer aldığı Ad Astra filminin galası da dün gerçekleşti.

Brad Pitt

Her iki filmin kırmızı halısına ise adeta oyunculardan çok modeller akın etti. Elsa Hosk derin bacak yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekerken, Scarlet Johansson kırmızı elbisesiyle geceye damgasını vurdu. Ama hiç kimse model Francesca Giuliano’nun yerini tutamadı.

Francesca Giuliano

Ad Astra prömiyerine katılan göğüsleriyle ünlü model, Atelier BluSahel imzalı derin göğüs dekolteli elbisesi ile tüm basının ilgi odağı oldu.

Scarlett Johansson

Candice Swanepoel

Elsa Hosk

Kate Upton

Liv Tyler

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