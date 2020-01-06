77. Golden Globe – Altın Küre 2020 kırmızı halısı

77. Altın Küre - Golden Globe Ödülleri, Türkiye saati ile sabaha karşı sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da düzenlenen geceye dünyaca ünlü isimler katıldı. Kırmızı halıya ise, ödüllerden çok özensizce hazırlanıp gelen kadınlar damgasını vurdu...

Merakla beklenen Golden Globe – Altın Küre Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Bu yıl 77’nci kez düzenlenen tören ABD’nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton’da gerçekleşti. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından verilen ödüllerin dağıtıldığı geceye dünyaca ünlü isimler katıldı.

Hollywood ünlülerinin aylardır hazırlandığı kırmızı halıda ise tam anlamıyla rüküşlük yarışı vardı. 2019’un stil ikonu Cate Blanchett yumurta sarısı saçları ve sarı elbisesi ile, Jennifer Lopez hediye paketi görünümü ile, Salma Hayek, kombinezondan hallice elbisesi ile hayal kırıklığı yaşattı…

Tabii tek hayal kırıklığı yaşatan isimler Salma, Cate ya da Jennifer değil… Her zaman cool tavırları ve stiliyle öne çıkan Zoe Kravitz de puantiyeli tasarımı ile fazlaca göz yoruyor. Sandra Bullock hardal rengi straplez elbisesi ile kafa karıştırıyor. Şık demek gelmese de içimizden, rüküşlük konusunda yine de pek çok isimden daha iyi.

Margot Robbie de aynı şekilde rüküşler listesinde. Sanki zorla ödül törenine gelmiş gibi görünen Robbie, iki parçadan oluşan kıyafeti ve kendi haline bıraktığı saçları ile oldukça sıradan bir görünüm çizmiş…

Charlize Theron ise gecede oldukça iddialı bir renk tercih etmiş. Neon renkli yeşil elbisesi fazlaca göz yoruyor lakin Theron bunu da taşımayı başarmış…

Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Gillian Anderson ve Renée Zellweger ise gecenin öne çıkan şık kadınları arasında yer aldı…