78 yaşındaki süper modelin üstsüz pozları dikkat çekti

78 yaşındaki süper model Lauren Hutton, bir moda dergisi için üstsüz pozlar verdi.

Sozcu.com.tr

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Kariyerinde altmış yılı geride bırakan Amerikalı model Lauren Hutton, 78 yaşında Harper’s Bazaar’ın kapağı için üstsüz poz vererek dikkatleri üzerine çekti.

Daily Mail’in haberine göre, Hutton, moda dergisinin dört ayrı kapaktan oluşan yıldızlarından biri olarak cilt bakımı rutininden bahsetti.

Diğer kapakları Sora Choi, Imaan Hammam ve Jill Kortleve ile paylaşan Hutton, çekim için sanatçı Cass Bird tarafından fotoğraflandı.

İkonik model; açık bir blazer ceket, ekose pantolon ve altın kolyeler eşliğinde kollarını çıplak göğsünün üzerinde kavuşturduğunu gösteren kapak fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti.

“Cilt bakımına çok fazla zaman harcamam, çünkü vaktimi genellikle yatmak, sevişmek ya da okumak için harcıyorum” diyen süper model, “Sahip olduğum tek güzellik ritüeli yüzümü sabun ve suyla yıkamak. Bu korkunç” diye ekledi. Hutton, çekim için retinol, aloe vera ve Hint yağı kullandığını da belirtti.

Hutton, 1960’lardan beri modellik yapıyor, ancak New York’a taşınıp çalışmaya başladığı ilk zamanlar, endüstri hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi.

“Etrafta dolandım durdum ve sıkı çalıştım” diyen model, 1973 yılında “o zamanların en büyük kozmetik markası” Revlon ile kariyerini değiştiren bir sözleşme imzaladı. O yıllarda aynı zamanda oyunculuk kariyerine de başlamıştı.

Instagram’dan paylaşılan modelin fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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