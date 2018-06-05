86’lık model Carmen Dell’orefice

Ne demiş Cahit Sıtkı Tarancı? "Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün, gözünün yaşına bakmadan gider..." Pek çok kişi için bu şiir yerinde bir benzetme olsa da, yolun tamamını aşmasına rağmen hala yoluna devam eden bir kişi var; Carmen Dell'Orefice... Zira günümüzde pek çok model 35 yaşında jübile yapıp podyumları bırakırken, 86 yaşındaki Dell'Orefice halen aktif olarak mankenlik ve modellik yapmaya devam ediyor...

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Yaşam enerjisi, duru güzelliği ile herkesi büyüleyen Carmen Dell’Orefice, 1946 yılından bu yana tam 72 yıldır bilfiil çalışıyor. Ünlü model, 13 yaşındayken, New York'ta, bale dersine giderken otobüse biniyor ve orada Harper's Bazaar dergisinde fotoğrafçısı olarak çalışan bir kadın tarafından keşfediliyor. Kadın, eşine Carmen’den bahsediyor, çekim günü ayarlanıyor fakat fotoğrafçının “Fotojenik değilsin” demesiyle hayalleri yıkılıyor.

Yıllar sonra devreye Vogue editörü Carol Phillips'in yakın arkadaşı devreye giriyor ve Carmen’e bir çekim daha ayarlanıyor. O kadar çok beğeniliyor ki, Vogue ile bir kontrat imzallıyor. Ardından ise derginin direktörü Diana Vreeland'in karşısına çıkıyor. Diana, Carmen'i görünce “Boynunu biraz daha uzat, ben de seni Paris'e yollayayım” diyor. O gün işte 15 yaşındaki Dell'Orefice Vogue’un kapak kızı oluyor…

Dünyaca ünlü markalar için podyuma çıktı

Küçük yaşlarda modelliğe başlayan Dell’Orefice'in aslında en büyük hedefi ünlü olmak değil, maddi olarak sıkıntı çeken annesine yardımcı olmaktı. Zaten o kadar iyi teklifler aldı ki, hedefine de ulaşmış oldu.

Kariyeri boyunca 6 kez Vogue kapak kızı olan, onlarca kozmetik, saat, giyim, ayakkabı ve aksesuar reklam kampanyalarında yer alan, John Galliano, Hermes, Alberta Ferretti ve Christian Dior gibi dünyaca ünlü markalar için podyuma çıkan Carmen Dell’Orefice, yaşına rağmen hala benim diyen gençlere taş çıkarıyor…

Hayatta disiplin ve denge çok önemli

86 yaşında olmasına rağmen hala enerjisinden bir şey kaybetmeyen Carmen bunu düzenli uyumaya, yüzmeye, stresten uzak durmaya ve iyi beslenmeye borçlu. Saydıklarımızın kendisini genç ve diri tuttuğunu söyleyen Dell’Orefice “Eğer birkaç kilo almışsam hemen yemeği keser ve sıvı diyetine girerim, çünkü hayatta denge ve disiplin çok önemli. Hiçbir zaman güneşe çıkmadım, içki ve sigara içmedim. Bunların dışında bir sırrım yok” diyor…

Carmen Dell’Orefice hakkında bilinmesi gerekenler

Dell’Orefice, ünlü ressam Salvador Dali'nin ilham kaynağıydı.

Birkaç kez estetik ameliyatı oldu ama bunu hiçbir zaman gizlemedi. Carmen “Evet, birkaç minik dokunuş oldu. Ancak ne estetik ne de kozmetik insanın güzel görünmesi için yeterli. Önemli olan vücudun ve zihnin birlikte güzel olması” diyor.

Modellik kariyerine en uzun süre devam eden kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Güzellik sırrı; İyi bir uyku, düzenli olarak yüzme ve yaşını çok da kafaya takmamak!

2011-2012 tarihleri arasında London College of Fashion tarafından Carmen için bir sergi açıldı. Carmen: A Life in Fashion adlı sergide kariyeri ve hayatı anlatıldı…

Carmen’in en ünlü sözü ise şu: “Dilerim 100 yaşıma kadar yaşarım ve ölürken de ayağımda stilettolarım olur!’