91. Oscar Ödülleri kırmızı halısı ilk kez büyüledi

Merakla beklenen 91. Oscar Ödülleri töreni Türkiye saati ile sabaha karşı saat 03.00'da kırmızı halı seremonisiyle başladı. Düzenlenen ödül törenlerinde ilk kez muhteşem bir kırmızı halı ile karşılaştık...
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Oscar Ödülleri, Türkiye saati ile 03.00’da Los Angeles'taki Dolby Theater'da başladı. Kırmızı halı seremonisi ile başlayan gecede Rami Malek ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alırken, Lady Gaga ise ‘En İyi Kadın Ödülü’ne layık görüldü…
Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan törene ise ünlü isimlerin kırmızı halı şıklığı damga vurdu. Bir süredir düzenlenen ödül törenlerine kıyasla, en iyi stilleri dün gördük desek yanlış olmaz.
En çok kırmızı ve pembe tonlarındaki kıyafetlerin tercih edildiği gecede, çok alışık olmasak da minimum düzeyde dekolteli elbiseler vardı. Bacak ya da göğüs dekoltesine pek rastlamadığımız, daha çok sırt dekoltesiyle karşılaştığımız Oscar kırmızı halısında Charlize Theron, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Irina Shayk, Amy Adams gibi isimler damga vurdu. Tabii görmek istemeyeceğimiz stiller de yok değildi… Sofia Vergara, Melissa McCartney, Serena Williams ve Rachel Weisz bunlardan bazıları… İşte geceye damga vuran kırmızı halı kıyafetleri…
Amy Adams son günlerde stiliyle düşüşe geçmiş durumda. Versace imzalı balık kesim gümüş rengi bir elbise giyen Adams için kötünün iyisi diyebiliriz. Ayrıca kolyesi elbisesi ile oldukça uyumsuz görünüyor…
Charlize Theron Dior elbisesi ile kesinlikle kusursuz görünüyor. Elbisenin üzerine oturup hiçbir potluk yapmaması, bob kesim saçları, Bvlgari mücevherleri ile gecenin en şık kadınıydı…
Elizabeth Banks Oscar’a değil de panayıra gider gibiydi. Monique Lhuillier tasarımı kırmızı elbisesi ile bir başka etkinliğe katılsaydı bu kadar sırıtmayabilirdi lakin Oscar için biraz basit kalmış…
Son zamanlarda stiliyle düşüşte olan isimlerden biri de Emma Stone. Louis Vuitton’un yüzü olan Stone, geceye de markaya ait bir elbise ile katıldı.
Bradley Cooper ve Irina Shayk en şık çiftlerden biriydi. Özellikle Irina’nın sırtı açık boğazlı elbisesine bayıldık… Belindeki kemerle stiline ayrı bir hava katan Shayk’a yeni bob kesim saç modeli çok yakışmış.
Üzerinde binlerce parçalanmış ayna parçası taşıyan Jennifer Lopez, mozaikten yapılmış tablo gibi… Tom Ford marka gümüş rengi elbise ile oldukça şık bir görünüm elde etmiş.
Narciso Rodrifuez marka tek omuz siyah bir elbise ile törene katılan Jessica Alba, kıyafetiyle uyumsuz çantasıya tüm görünümünü mahvetmiş.
Lady Gaga Alexander McQueen imzalı elbisesiyle yine beklentinin üstündeydi… Markanın ikonikleşmiş kalça detaylı siyah elbisesi, Tiffany Co. sarı pırlanta gerdanlığıyla muhteşem görünüyor…
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Rami Malek, geceye,Bohemian Rhapsody filminde de sevgilisini canlandıran sevgilisi Lucy Boynton ile katıldı…
Gecenin en ilginç elbiselerinden biri Melissa McCartney’e ait… Kıyafet, sosyal medyada dalga konusu oldu…
Rachel Weisz kesinlikle kendisine bir stil danışmanı tutmalı. Zira böyle giderse oyunculuğuyla değil, rüküşlüğüyle tanınan bir isim olacak… Geceye Givenchy marka kırmızı bir elbise ile katılan oyuncunun en gözü rahatsız eden detayı ise, lateks crop top parça oldu…
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Renee Zellweger’in dönüşünün muhteşem olmasını beklerdik lakin maalesef hayal kırıklığı yarattı.
Oscar töreninde görmeye alışık olmadığımız Serena Williams geceye Armani elbisesi ile katıldı. Kıyafetin üst kısmını görmezden gelirsek, balık kesim inen etek kısmının hareketli olması, Williams’a ayrı bir hava katmış.
En şık kadınlardan biri olan Sofia Vergara Dolce&Gabbana elbisesi ile hüsrana uğrattı. Vergara, beklentinin altında kaldı.
Son güncelleme: 13:20 - 25.02.2019