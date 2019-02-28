91. Oscar töreninde öne çıkan pembe elbiseler 2019 yazına damga vuracak

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni, pek çok dedikoduya ev sahipliği yaparken, 2019 yazının trend rengini de ortaya çıkarmış oldu. Pembenin her rengi yaz aylarına damga vuracak...

Türkiye saati ile sabah 03.00’da başlayan 91. Oscar Ödül Töreni, kırmızı halıda öne çıkan stillerle de dikkat çekti.

Ünlü isimler en şık halleriyle Akademi Ödülleri’ne katılırken herkesi şaşırtan bir detay vardı. Törende kırmızı halıda boy gösteren ünlü kadınların yarısı farklı farklı renklerde kıyafetler tercih ederken, yarısı ise sadece pembe elbiseyle gelmişti.

Her ne kadar düzenlenen moda haftaları sezonun trendlerini ortaya çıkarsa da, özellikle Oscar gibi önemli törenlerin de bunda etkisi büyük.

Akademi Ödülleri’nde de gördük ki, 2019 yazında bizi masalsı bir trend bekliyor.

Kırmızı halıda tek bir pembe renge odaklanılmadığı için şimdiden söyleyebiliriz ki, bahar ve yaz aylarında pembenin 50 tonuyla karşılaşacağız.

Bu renk, kullanım rahatlığıyla da kombin yapmanızda sizi uğraştırmaz.

Örneğin ton sür ton’u pembe ile çok rahat uygulayabilirsiniz. Ya da baştan aşağı aynı tonda pembe giyseniz, bu kimseyi rahatsız etmez.

Törende de gördük ki fuşya oldukça baskın. Bu rengi toz pembe bir parça ile kombinlediğinizde çekici bir görünüm elde edebilir, böylece fuşyanın o vahşi duruşunu bir nebze sakinleştirebilirsiniz.