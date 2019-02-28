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91. Oscar töreninde öne çıkan pembe elbiseler 2019 yazına damga vuracak
91. Oscar töreninde öne çıkan pembe elbiseler 2019 yazına damga vuracak
Geçtiğimiz hafta düzenlenen 91. Oscar Ödül Töreni, pek çok dedikoduya ev sahipliği yaparken, 2019 yazının trend rengini de ortaya çıkarmış oldu. Pembenin her rengi yaz aylarına damga vuracak...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 28 Şubat 2019 - 12:50

Türkiye saati ile sabah 03.00’da başlayan 91. Oscar Ödül Töreni, kırmızı halıda öne çıkan stillerle de dikkat çekti.

Helen Mirren

Ünlü isimler en şık halleriyle Akademi Ödülleri’ne katılırken herkesi şaşırtan bir detay vardı. Törende kırmızı halıda boy gösteren ünlü kadınların yarısı farklı farklı renklerde kıyafetler tercih ederken, yarısı ise sadece pembe elbiseyle gelmişti.

Angela Bassett

Her ne kadar düzenlenen moda haftaları sezonun trendlerini ortaya çıkarsa da, özellikle Oscar gibi önemli törenlerin de bunda etkisi büyük.

Gemma Chan

Akademi Ödülleri’nde de gördük ki, 2019 yazında bizi masalsı bir trend bekliyor.

Julia Roberts

Kırmızı halıda tek bir pembe renge odaklanılmadığı için şimdiden söyleyebiliriz ki, bahar ve yaz aylarında pembenin 50 tonuyla karşılaşacağız.

Kacey Musgraves

Bu renk, kullanım rahatlığıyla da kombin yapmanızda sizi uğraştırmaz.

Kiki Layne

Örneğin ton sür ton’u pembe ile çok rahat uygulayabilirsiniz. Ya da baştan aşağı aynı tonda pembe giyseniz, bu kimseyi rahatsız etmez.

Linda Cardellini

Törende de gördük ki fuşya oldukça baskın. Bu rengi toz pembe bir parça ile kombinlediğinizde çekici bir görünüm elde edebilir, böylece fuşyanın o vahşi duruşunu bir nebze sakinleştirebilirsiniz.

Maya Rudolph

Meagan Good

Sarah Paulson

Winnie Harlow

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