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92. Oscar Ödülleri heyecanlandırırken, kırmızı halı hüsrana uğrattı
92. Oscar Ödülleri heyecanlandırırken, kırmızı halı hüsrana uğrattı
92. Oscar - Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede ödül alanlardan çok kırmızı halıda kim ne giyecek daha çok merak edildi. Ne var ki, stiller o kadar kötüydü ki, ödül alan isimlerin heyecan yarattığı gecede, kırmızı halı tam bir hayal kırıklığıydı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 10 Şubat 2020 - 09:02

Dünyanın en prestjli ödül törenlerinin başında gelen Oscar Ödülleri, bu yıl 92. kez düzenlendi. Amerika’nın Los Angeles kentinde bulunan Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen geceye Parazit filmi damgasını vurdu. Türkiye saati ile 07.30 civarı sona eren törenden 4 ödülle ayrılan film, İngilizce olmayan ve en iyi film ödülünü alan ilk film olma özelliğini taşıyor. Ayrıca filmin yönetmeni Bong Joon Ho da, En İyi Yönetmen ödülünü alan ilk Güney Koreli yönetmen olarak tarihe geçti. Geceden ödülle ayrılan isimlerden Brad Pitt, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu, Laura Dern En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Renée Zellweger ise En iyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü…

Geena Davis’in Romona Keveza elbisesinin zamansız bir model olması, ünlü oyuncunun da şık bir görünüm elde etmesine vesile olmuş. – Fotoğraflar: Reuters

Ve merakla beklenen ama bekleneni veremeyen kırmızı halı… Muhtemelen Oscar denince pek çok insan ‘Kim ödül alacak?’ diye değil ‘Kim ne giyecek?’ diye düşünüyor… Çünkü 92 yıldır düzenlenen törenin en dedikodulu, en dikkat çeken yeri kırmızı halı…

Charlize Theron’un ödül törenlerinde her daim zarif olması, kendisini eleştirecek bir ortam yaratmıyor. Ne var ki böyle tek düze tercihler yapmaya devam etmesi biraz sıkıcı olmaya başladı… Ünlü oyuncunun kıyafeti Christian Dior…

Gecede, Renee Zellweger, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Sigourney Weaver, Geena Davis gibi bir elin beş parmağını geçmeyen stilleri bir kenara bırakırsak, kendinizi adeta okul müsameresinde gibi hissediyorsunuz… 1970’ler, 1920’ler ve 1980’lerin hakim olduğu seremonide, büyük aksesuarlar göz yorarken, göğüs kafesine kondurulan büyük çiçekler ya da broşlar ise ‘Pes’ dedirtti.

Armani bir elbise tercih eden Laura Dern, bir abajuru üzerine giymiş gibi görünüyor.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü Laura Dern sanki 1920’lerden kalma bir abajuru üstüne geçirmiş gelmiş gibiydi… Her törene en rüküş haliyle gelen Salma Hayek’in yeni mottosu bu sanırım. Yine proporsiyonuyla en uyumsuz seçimi yapmış.

Salma Hayek için ‘Gucci elbisesi ile çok şık’ demeyi çok isterdik. Lakin her zamanki gibi rüküş… Belli ki başına taktığı taç ile de Helenistik döneme vurgu yapmaya çalışmış. Ne var ki yine olmamış.

Saoirse-Ronan’ın beldeki gereksiz duran pileleri, Janelle Monae’in bol taş işlemeli abartılı elbisesi, Lily Aldridge’nin beline taktığı devasa gülle, her an dans edecekmiş gibi görünmesi, Margot Robbie’nin 1984 yılındaki Chanel elbiseden esinlenilmiş tasarımı ve gereksiz broşu ve daha sayabileceğimiz pek çok kötü stil, izleyenleri hayal kırıklğına uğrattı.

Renee Zellweger de tıpkı Charlize Theron gibi, zamansız, sade ve zarif tercihleriyle kırmızı halıda kusursuz görünüyor. Fakat bir an önce stillerine ufak dokunuşlar yaparak tarzını bir nebze de olsa değiştirmeli… Ünlü oyuncunun elbisesi Armani…

Ayrıca Renee Zellweger ve Charlize Theron’un zarif, şık stilleri her zaman hayat kurtarıyor. Ne var ki biraz daha bu tarzda devam ederlerse, tek düze stillerinde küçük oynamalar yapmazlarsa, giderek sıkıcı olmaya başlayacaklar…

Janelle Monae Ralp & Lauren elbisesi ile evet belki şık bir görünüm elde etmiş olabilir. Ama gecede tercih edilen stillere göz attığımızda fazla abartılı bir seçim yapmış.

Kırmızı halı stillerinin bu kadar kötü olması haliyle sosyal medyanın da diline düştü. Zira orta seviye bir ödül töreninde dahi son derece şık kıyafetler tercih eden ünlü isimlerin vasat seçimleri “Bu kıyafetleri göreceğimize, Oscar kırmızı halısını iptal edin daha iyi” gibi yorumlara neden oldu.

Lilly Aldridge Ralph Lauren elbisesi ile İspanyol dansçılara benzemiş ve sanki kırmızı halıda her an Flemenko dansı yapacakmış gibi görünüyor.

 

Natalie Portman Christian Dior tasarımı ile şık ama üzerine giydiği pelerin ile vasat bir görünüm elde etmiş…

Margot Robbie 1984 yılında tasarlanan Chanel elbisenin, günümüze yeniden uyarlamasıyla törene katıldı.

Cynthia Erivo, Versace tasarımı ile törene katılan pek çok kadından çok daha iyi görünüyor.

Penelope Cruz’u görünce, göğsündeki çiçeğe mi yoksa belindeki inci kemere mi bakalım bilemedik. Nereden bakarsanız tutarsızlık hakim. Cruz’un elbisesi Chanel…

Saoirse Ronan Gucci elbiesi ile okul müsameresine katılacakmış gibi görünüyor. Belindeki fırfırlar ise oldukça göz yoruyor.

Scarlet Johansson son zamanlardaki kırmızı halı stilleriyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu gecede Oscar de la Renta markasına ait bir elbise giydi…

Sigourney Weaver Christian Dior elbisesi ile hem yaşına hem törene uygun bir görünüm elde etmiş.

Son güncelleme: 09:31 - 10.02.2020
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