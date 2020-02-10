92. Oscar Ödülleri heyecanlandırırken, kırmızı halı hüsrana uğrattı

92. Oscar - Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede ödül alanlardan çok kırmızı halıda kim ne giyecek daha çok merak edildi. Ne var ki, stiller o kadar kötüydü ki, ödül alan isimlerin heyecan yarattığı gecede, kırmızı halı tam bir hayal kırıklığıydı...

Dünyanın en prestjli ödül törenlerinin başında gelen Oscar Ödülleri, bu yıl 92. kez düzenlendi. Amerika’nın Los Angeles kentinde bulunan Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen geceye Parazit filmi damgasını vurdu. Türkiye saati ile 07.30 civarı sona eren törenden 4 ödülle ayrılan film, İngilizce olmayan ve en iyi film ödülünü alan ilk film olma özelliğini taşıyor. Ayrıca filmin yönetmeni Bong Joon Ho da, En İyi Yönetmen ödülünü alan ilk Güney Koreli yönetmen olarak tarihe geçti. Geceden ödülle ayrılan isimlerden Brad Pitt, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu, Laura Dern En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Renée Zellweger ise En iyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü…

Ve merakla beklenen ama bekleneni veremeyen kırmızı halı… Muhtemelen Oscar denince pek çok insan ‘Kim ödül alacak?’ diye değil ‘Kim ne giyecek?’ diye düşünüyor… Çünkü 92 yıldır düzenlenen törenin en dedikodulu, en dikkat çeken yeri kırmızı halı…

Gecede, Renee Zellweger, Charlize Theron, Scarlett Johansson, Sigourney Weaver, Geena Davis gibi bir elin beş parmağını geçmeyen stilleri bir kenara bırakırsak, kendinizi adeta okul müsameresinde gibi hissediyorsunuz… 1970’ler, 1920’ler ve 1980’lerin hakim olduğu seremonide, büyük aksesuarlar göz yorarken, göğüs kafesine kondurulan büyük çiçekler ya da broşlar ise ‘Pes’ dedirtti.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü Laura Dern sanki 1920’lerden kalma bir abajuru üstüne geçirmiş gelmiş gibiydi… Her törene en rüküş haliyle gelen Salma Hayek’in yeni mottosu bu sanırım. Yine proporsiyonuyla en uyumsuz seçimi yapmış.

Saoirse-Ronan’ın beldeki gereksiz duran pileleri, Janelle Monae’in bol taş işlemeli abartılı elbisesi, Lily Aldridge’nin beline taktığı devasa gülle, her an dans edecekmiş gibi görünmesi, Margot Robbie’nin 1984 yılındaki Chanel elbiseden esinlenilmiş tasarımı ve gereksiz broşu ve daha sayabileceğimiz pek çok kötü stil, izleyenleri hayal kırıklğına uğrattı.

Ayrıca Renee Zellweger ve Charlize Theron’un zarif, şık stilleri her zaman hayat kurtarıyor. Ne var ki biraz daha bu tarzda devam ederlerse, tek düze stillerinde küçük oynamalar yapmazlarsa, giderek sıkıcı olmaya başlayacaklar…

Kırmızı halı stillerinin bu kadar kötü olması haliyle sosyal medyanın da diline düştü. Zira orta seviye bir ödül töreninde dahi son derece şık kıyafetler tercih eden ünlü isimlerin vasat seçimleri “Bu kıyafetleri göreceğimize, Oscar kırmızı halısını iptal edin daha iyi” gibi yorumlara neden oldu.