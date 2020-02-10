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92. Oscar partisinde ünlülerden bacak şov
92. Oscar partisinde ünlülerden bacak şov
Ünlü isimler, 92. Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine akın etti. Bol dekolteli partide kadınlar adeta bacak şov yaptı...
Moda 10 Şubat 2020 - 11:37

Kırmızı halı stilleriyle tam bir hayal kırıklığı yaşatan 92. Oscar Töreni’nden sonra, dünyaca ünlü isimler Vanity Fair Oscar Partisi’ne katıldı. 2020 Akadami Ödülleri’nde her ne kadar vasat bir kırmızı halı ile karşılaşsak da, parti göz kamaştırıcıydı…

Kylie Jenner, Kim Kardashian ve Kanye West…

Göğüs ve bacak dekoltelerinin öne çıktığı gecede, Kim Kardashian ve Kylie Jenner’ın günlük hayatlarının aksine son derece kapalı kıyafetler giymesi dikkat çekti.

Kim Kardashian ve Kylie Jenner

Beverly Hills’teki Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen partide neredeyse rüküş diyebileceğimiz pek isim yoktu. Hatta son dönemdeki en iyi görünümler partide bir araya gelmiş gibiydi.

Adriana Lima

Gecenin en dikkat çeken isimleri ise Chrissy Teigan, Adrina Lima, Emily Ratajkowski, Freida Pinto, Sofia Vergara ve Jessica Alba oldu… İşte partiden görünümler…

Chrissy Teigan

Emily Ratajkowski

Emma Roberts

Freida Pinto

Hailey Baldwin Bieber

Jessica Alba

Kate Hudson

Roise Huntington Whiteley

Sofia Vergara

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