Adriana Lima 2021’de mesleği bırakıyor

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, podyumlara veda edeceğini açıkladı. Geçen yıl Victoria’s Secret Show’da son kez podyuma çıkan ve meleklikten emekli olan Lima, dün katıldığı bir davette de 2021 yılında mesleği tamamen bırakacağını açıkladı.

Brezilyalı model Paris Hilton, Nicky Hilton Rothschild ve Christie Brinkley gibi isimlerle katıldığı bir moda etkinliğinde konuştu ve birçok meslektaşının emekli olduğunu belirtti. Lima, podyumlara veda ettikten sonra ne yapacağı hakkında ise henüz bir açıklamada bulunmadı.

