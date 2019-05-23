Adriana Lima 72. Cannes Film Festivali’ndeki stili ve aldığı kilolarla dikkat çekti

Adriana Lima, dün gerçekleşen Oh Mercy filminin galası için 72. Cannes Film Festivali’ne gitti. Michael Kors imzalı, pul payet işlemeli lacivert elbisesi ile göz dolduran Lima, aldığı kilolarla da dikkat çekti.

Derin bacak dekoltesiyle baş döndüren Lima’nın bazı fotoğraflarda çıkan göbeği, muhtemelen aldığı kilolar neticesinde kaybolan bel oyuntusu gözlerden kaçmadı. Yine de Chopard mücevlerleri, sade makyajı, Christian Louboutin stilettoları ile tüm cazibesini ortaya koymuş.

Pullarla bezeli elbiseyi biz kendisine çok yakıştırsak da sosyal medyada beğenmeyenler de bir hayli fazla. Hatta Metin Hara ile olan birlikteliği sürecinde, kıyafet ilhamını Osmanbey ya da Lale’den aldığını düşünenler bile var…