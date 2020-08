Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio, Beyrut için harekete geçti

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada Hollywood dünyasının ünlü isimleri Beyrut halkı için yardıma koşmaya devam ediyor. Rihanna, The Weeknd, George ve Amal Clooney gibi ünlü isimlerin bağışlarının ardından Lübnanlı modacı Zuhair Murad da tüm dünyaya yardım çağrısında bulundu.

Dünyanın en ünlü modacılarından olan Zuhair Murad, patlamada sadece merkez binasını değil, arşivlerinin yüzde 80’i ve hazır olan tüm gelecek sezon tasarımlarını da kaybetmişti. Vogue dergisine konuşan Murad, “Duyduğum üzüntüyü anlatamam. Her şey bir dakikada yok oldu. Tanrı’ya şükür kimseyi kaybetmedik ama hasarı hayal bile edemezsiniz” dedi.

Zuhair Murad, yaşanan trajedide her şeyini kaybeden Beyrut halkının insani ihtiyaçlarına yardım toplamak amacıyla, Lübnanlı sivil toplum kuruluşu Offrejoie ile beraber harekete geçti. Murad, “Rise From the Ashes” (Küllerinden doğ) yazısı ile süslenmiş bir tişört tasarlayarak Beyrut halkını yalnız bırakmadı. Satılan tüm tişörtlerin gelirleri yardım kuruluşlarına aktarılacak.

Birçok ünlü isim de Zuhair Murad’ın bu çağrısına yanıtsız kalmadı. Victoria’s Secret melekleri Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio da, ünlü modacının tasarladığı tişörtleri giyerek Instagram hesaplarından Murad’ın başlattığı yardım kampanyasına destekte bulundu.

Hollywood’un ünlü isimleri Kate Beckinsale, Sofia Vergara, Jennifer Lopez, Courtney Cox ve Kourtney Kardashian da Zuhair Murad’ın kampanyasına sessiz kalmadı.