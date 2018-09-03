A. Human’ın yeni nesil aksesuarları korkuttu!

Kim Kardashian ve Chrissy Teigen'in dün sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar gündeme oturdu. Sanki vücutlarından bir parçadan yapılmış gibi duran aksesuarlar dikkat çekti...

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Kim Kardashian’ın Chrissy Teigen’in derisine işlenmiş gibi görünen ve kalp ritmine göre renk değiştiren aksesuarlarını bir çoğunuz görmüş olmalısınız.

Herkes tabii ki birebir deriden yapılmış gibi duran bu aksesuarlara bir anlam veremedi. Hatta bir çoğu gerçekten ameliyatla kalıcı hale getirdiklerini dahi düşündü…

Ama işin aslı şu ki, bu bir viral reklam çalışmasıydı. Yani tasarımcı Simon Huck’ın, A. Human isimli sergisi için önceden mini bir tanıtım yapıldı.

Kalıcı olmayan bu aksesuarlar ‘Yeni nesil aksesuar’ olarak tanımlanıyor. Sosyal medya ise geleceğin aksesuarları için ‘Oldukça korkutucu’ yorumları yapıyor…

