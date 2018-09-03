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A. Human’ın yeni nesil aksesuarları korkuttu!
A. Human’ın yeni nesil aksesuarları korkuttu!
Kim Kardashian ve Chrissy Teigen'in dün sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar gündeme oturdu. Sanki vücutlarından bir parçadan yapılmış gibi duran aksesuarlar dikkat çekti...
Moda 3 Eylül 2018 - 12:39

Kim Kardashian’ın Chrissy Teigen’in derisine işlenmiş gibi görünen ve kalp ritmine göre renk değiştiren aksesuarlarını bir çoğunuz görmüş olmalısınız.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Herkes tabii ki birebir deriden yapılmış gibi duran bu aksesuarlara bir anlam veremedi. Hatta bir çoğu gerçekten ameliyatla kalıcı hale getirdiklerini dahi düşündü…

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen

Ama işin aslı şu ki, bu bir viral reklam çalışmasıydı. Yani tasarımcı Simon Huck’ın, A. Human isimli sergisi için önceden mini bir tanıtım yapıldı.

Tan France

Tan France

Kalıcı olmayan bu aksesuarlar ‘Yeni nesil aksesuar’ olarak tanımlanıyor. Sosyal medya ise geleceğin aksesuarları için ‘Oldukça korkutucu’ yorumları yapıyor…
ahuman

Son güncelleme: 12:40 - 03.09.2018
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