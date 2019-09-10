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Ajda Pekkan konser kostümleriyle beğeni topladı
Ajda Pekkan konser kostümleriyle beğeni topladı
Ajda Pekkan geçtiğimiz gün Harbiye'de muhteşem bir konsere imza attı. Pekkan, şarkıları kadar sahne kostümleriyle de dikkat çekti...
Moda 10 Eylül 2019 - 11:01

Efsane şarkıcı Ajda Pekkan, geçtiğimiz pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda muhteşem bir konsere imza attı. En sevilen şarkılarından oluşan toplam 29 parça seslendiren Pekkan, sahneye pelerin ve maske ile çıktı.
İki bölümden oluşan konserde iki kostüm giyen ünlü şarkıcı, önce Züleyha Kuru imzalı, swarovski taşlarla bezeli şık bir elbise giydi. Elbiseyi uzun çizmelerle kombinleyen Pekkan, ikinci yarıda ise Nur Yerlitaş’a ait, pembe-siyah puantiyeli bir kıyafet tercih etti… Her iki kostümüyle de göze hitap etmeyi bilen Ajda Pekkan, oldukça kusursuz görünüyordu.