Akıllı telefonla ten renginizi ölçecek gözlük

Bir giyim posta siparişi şirketi olan ZOZO, akıllı telefonla yüzün ten rengini ölçebilen gözlük tipi bir cihaz olan “ZOZO Glass” geliştirdiğini duyurdu.

18 Mart’ta, kendi ten renginize uygun fondöten satın alabileceğiniz bir kozmetik alışveriş merkezi açacağız. Zozo, tüm vücudu ölçmek için “Zozo Suit” ve ayağın üç boyutlu boyutunu ölçmek için “Zozo Mat”ın ardından kozmetikte teknolojiden yararlanan yeni hizmetini 18 Mart’tan itibaren vermeye başlayacak.

Zozograss dileyenlere ücretsiz dağıtılacak. Başvurular 29 Ocak’tan itibaren web sitesinde kabul edilecek. Mart ayında açılacak kozmetik posta siparişi “Zozo Cosmetics”, 500’den fazla kozmetik markasına hizmet veriyor.



Zozo Glass kullanıcılarının ten rengine yakın ürünleri seçmesine olanak tanıyan bir mekanizma.

Reuters