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Alana Felisberto, Adriana Lima ve Irina Shayk benzerliğiyle dikkat çekiyor
Alana Felisberto, Adriana Lima ve Irina Shayk benzerliğiyle dikkat çekiyor
Victoria's Secret seçmeleri tüm hızıyla devam ederken, seçmelere katılan Alana Felisberto basının ilgi odağı oldu. Genç model Adriana Lima ve Irina Shayk benzerliğiyle dikkat çekiyor...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 4 Eylül 2018 - 11:20

Alana Felisberto, 23 yaşında genç bir model… Delici mavi gözleriyle insanlar üzerinde etki bırakan Felisberto, şimdiye kadar pek çok defilede yer aldı, bir çok moda dergisinin kapağını süsledi…
alana-felisberto6Victoria’s Secret seçmelerine katılan ve podyumda yürüyecekler arasına katılması muhtemel olan Alana Felisberto, güzelliğinin dışında ünlü modeller Adriana Lima ve Irina Shayk ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor…

Alana (solda) Adriana Lima benzerliği çok konuşuluyor.

Alana (solda) Adriana Lima benzerliği çok konuşuluyor.

Çok küçük yaşlarda annesinin desteğiyle moda dünyasına adım atan Brezilyalı modeli görenler de bu benzerlikten dolayı şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Zira Felisberto’nun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar da adeta Lima ve Shayk’la olan benzerliği daha da ortaya çıkıyor…

Alana, Irina Shayk'ın (sağda) gençliğine de benzetiliyor...

Alana, Irina Shayk’ın (sağda) gençliğine de benzetiliyor…

Sosyal medya ise bu durumu ‘Bir vücutta 3 kadın taşıyor’ olarak yorumluyor…
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Son güncelleme: 11:58 - 04.09.2018
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