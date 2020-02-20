Alessandra Ambrosio Göbeklitepe’de yürüyecek

Türkiye’nin en büyük moda şovu olan Dosso Dossi Fashion Show, 17 Mart’ta gerçekleşecek defilesinde yine gündem yaratacak. Yaptığı şovlar ve podyumunda yürüttüğü dünyaca ünlü top modeller ile uluslararası bir üne kavuşan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez ünlü top model Alessandra Ambrosio’yu Göbeklitepe’de yürütecek.

17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şov için özel bir sahne hazırlanıyor. Koreografisini Yasin Soy'un hazırladığı şova özel olarak 270 derecelik 10 metre yüksekliğinde bir sahne kurulacak. Defile alanı dünyanın en eski bilinen yapılar topluluğu olan Göbeklitepe'ye dönüştürülecek.

Ünlü top model Alessandra Ambrosio Göbeklitepe'nin yapıları arasında yürürken arka planda dijital art tekniğiyle similasyonlu bir şov gerçekleştirilecek.

Tüm dünyanın dikkatini Anadolu'ya çekmeyi başaran ve insanlık tarihinde bir dönüm noktası olan Göbeklitepe'nin modayla da anılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Göbeklitepe konseptini Türkiye'nin tanıtımı adına seçtik. Dünya çapında bir şov olacak. Göbeklitepe'nin gizemini moda ile birleştirerek farklı bir açıdan gündem yaratacağız” dedi.