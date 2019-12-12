Alessandra Ambrosio Victoria’s Secret şovunu özleyeceğini açıkladı

Yaklaşık iki yıl önce Victoria's Secret'tan emekli olan ünlü top model Alessandra Ambrosio, şovun bu yıl iptal olmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti ve "Kesinlikle hasret kalacağım' dedi...

Victoria's Secret podyumlarından iki yıl önce emekli olan ünlü model Alessandra Ambrosio, People dergisine verdiği röportajda, şovun bu yıl ertelenmesi üzerine duygularına dile getirdi.

Her yıl düzenlenen ve merakla beklenen Victoria’s Secret şovunun devam etmeyeceğini öğrendiği zaman üzüldüğünü belirten Ambrosio, ‘Bu şovu özleyeceğim’ dedi.

38 yaşındaki Brezilyalı model, “Orada çok güzel zaman geçiriyorduk. Bizim için Noel'in başlangıcı gibiydi. Kesinlikle hasret kalacağım” dedi.

