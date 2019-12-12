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Alessandra Ambrosio Victoria’s Secret şovunu özleyeceğini açıkladı
Alessandra Ambrosio Victoria’s Secret şovunu özleyeceğini açıkladı
Yaklaşık iki yıl önce Victoria's Secret'tan emekli olan ünlü top model Alessandra Ambrosio, şovun bu yıl iptal olmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti ve "Kesinlikle hasret kalacağım' dedi...
Moda 12 Aralık 2019 - 11:12

Victoria's Secret podyumlarından iki yıl önce emekli olan ünlü model Alessandra Ambrosio, People dergisine verdiği röportajda, şovun bu yıl ertelenmesi üzerine duygularına dile getirdi.
Her yıl düzenlenen ve merakla beklenen Victoria’s Secret şovunun devam etmeyeceğini öğrendiği zaman üzüldüğünü belirten Ambrosio, ‘Bu şovu özleyeceğim’ dedi.
38 yaşındaki Brezilyalı model, “Orada çok güzel zaman geçiriyorduk. Bizim için Noel'in başlangıcı gibiydi. Kesinlikle hasret kalacağım” dedi.