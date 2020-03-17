Alessandra Ambrosio’nun podyuma çıkacağı Dosso Dossi şovu iptal oldu

Brezilya’lı model Alessandra Ambrosio, bugün, İstanbul Lütfü Kırdar’da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkacaktı. Ne var ki Türkiye’deki vaka sayısında artış olması nedeniyle, şov iptal edildi.

Her ne kadar model ‘Türkiye’ye gelmemek için bir nedenim yok’ dese de, Dossa Dossi yönetimi, dünyanın pek çok yerinden ticaret için Türkiye'ye gelecek olan misafirlerin ve Türkiye'deki Türk vatandaşlarının sağlığını tehlikeye atmamak için şovu iptal etti.



Kararı Ambrosio’ya da ileten yetkililer “Ülkemizde ve tüm dünya ülkelerini etkileyen küresel Covid-19 salgını dolasıyla, etkinliğimizi yapmama kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz” mesajı yayınladı…