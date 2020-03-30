Alessio Albi’nin webcam ile yaptığı moda çekimleri hayranlık uyandırdı

Corona virüsü nedeniyle herkes evinde otururken, bir çok kişi de hayatına ya da mesleğine devam edebilmek adına büyük çaba gösteriyor. Bunlardan biri de moda fotoğrafçısı Alessio Albi… İtalyan fotoğrafç, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, webcam üzerinden çekimler yapmaya başladı.



Kameralı sohbet uygulamaları sayesinde, modellere poz verdiren Albi, çektiği fotoğraflarla hayranlık uyandırıyor. Çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan İtalyan fotoğrafçı, herkesin beğenisini topladı. Alice Pagani, Chiara Scelsi ve Alina Bobyleva adlı modellerden yardım alan fotoğrafçı, pek çok kişiye de ilham verdi…