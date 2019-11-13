Alexander Wang ‘Yemek çantası’ adında çanta tasarladı 2250 TL fiyat biçti

Yaklaşık beş yıl önce, kese kağıdından alışveriş torbası tasarlayan ve bunu 1200 TL’ye satan Jil Sander uzun süre alay konusu olmuştu. Gucci’nin 2018 yaz koleksiyonunda yer alan ve leğene, hatta çamaşır sepetine benzetilen lastik çantası da uzun süre konuşulmuştu. Hatta Balenciaga ve Jil Sander da sosyal medyadan nasibini aldı. Şimdi de Alexander Wang ile dalga geçiliyor.

Ünlü tasarımcıWang, ‘Yemek çantası’ adında bir çantayı satışa çıkardı. 350 euroya yaklaşık 2250 TL’ye satılan çanta, sosyal medyanın tepkisini aldı. Türkiye’de ise ‘Biz plastik poşete 25 kuruş vermiyoruz buna mı para vereceğiz’ diye espirili yorumlar geldi.