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Alexander Wang’in 2020 koleksiyonunun yüzü Bella Hadid oldu
ABD'li ünlü tasarımcı Alexander Wang, Collection 1 2020 adını verdiği koleksiyonunun ilk fotoğrafları yayınlandı. Koleksiyonun ilham kaynağı ise uyumayan şehir New York oldu.
Moda 11 Aralık 2019 - 14:59

Alexander Wang koleksiyonu hazırlarken New York’tan ilham aldığını söylerken, diğer yandan şehri “New York, eski ve yeninin, lüks ve sıradanlığın, rutin ve heyecanın şehri. Bu da bu şehri özel yapıyor” şeklinde tanımladı.

Brianna Capozzi’ye ait fotoğraflarda Bella Hadid’in vamp görüntüsü göz kamaştırıyor. Amerika’nın ikonik sembolleriyle donatılmış fotoğraflarda, Hadid’in Özgürlük Heykeli’nin tacını takması da dikkat çekti. Bu sebeple Hadid’e “Lady Liberty” (Bayan Özgürlük) şeklinde isimler takıldı.

Koleksiyon fotoğrafları yayınlanmadan önce Wang, sıradışı bir şey yaptı ve fotoğraflar New York’ta bulunan herkesin telefonuna AirDrop üzerinden kasıtlı olarak sızdırıldı. Telefonlarında “Alexander Wang sizinle bir fotoğraf paylaşmak istiyor” bildirimini görenler ise şaşkınlığa uğradı.

Son güncelleme: 15:02 - 11.12.2019
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