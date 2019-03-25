Alexina Graham kanatlarına kavuştu

Ünlü model Alexiana Graham, artık Victoria’s Secret defilelerinde kanat takacak isimlerden biri oldu. Büyük Britanya Nottinghamshire'da doğan ve büyüyen Alexiana Graham, 6 yaşındayken bale derslerine başladı. Bale sayesinde nasıl zarif görüneceğini öğrenen Alexina, aynı zamanda kamera karşısında nasıl durması gerektiğini de öğrendi ve bu şekilde modellik hayatına giriş yapmış oldu.

Alexina'nın modellik kariyeri Burberry'nin 2009 bahar koleksiyonuna yer almasıyla başladı. Çok kısa sürede yükselen Alexina, Models.com'a göre endüstrinin en seksi modelleri arasında yer alıyor.

