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Alexina Graham kanatlarına kavuştu
Alexina Graham kanatlarına kavuştu
Victoria's Secret defilelerinde boy gösteren ünlü model Alexina Graham da artık defilede kanat takacak isimlerin arasında yerini aldı.
Moda 25 Mart 2019 - 15:18

Ünlü model Alexiana Graham, artık Victoria’s Secret defilelerinde kanat takacak isimlerden biri oldu. Büyük Britanya Nottinghamshire'da doğan ve büyüyen Alexiana Graham, 6 yaşındayken bale derslerine başladı. Bale sayesinde nasıl zarif görüneceğini öğrenen Alexina, aynı zamanda kamera karşısında nasıl durması gerektiğini de öğrendi ve bu şekilde modellik hayatına giriş yapmış oldu.
Alexina'nın modellik kariyeri Burberry'nin 2009 bahar koleksiyonuna yer almasıyla başladı. Çok kısa sürede yükselen Alexina, Models.com'a göre endüstrinin en seksi modelleri arasında yer alıyor.