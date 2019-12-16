Aleyna Tilki kar tatiline çıktı, spor ayakkabıları dikkat çekti

Geçen hafta basına konuşan Aleyna Tilki, alışveriş yapmayı sevdiğini ve her şeyin ilk kendisinde olmasını istediğini söylemişti. Kartalkaya'ya tatile giden Tilki'nin karlar üstünde spor ayakkabı ile poz vermesi 'Kendine bir kar botu alamamış mı?' yorumlarına neden oldu...

Aleyna Tilki, kar sezonunu açtı. Bolu Kartalkaya’ya giden genç şarkıcı, kar stiliyle dikkat çekti. Daha önce basına verdiği röportajda “Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Her şey ilk bende olsun istiyorum” diyen Tilki’nin, sanki hiç giyecek bir şeyi yokmuş gibi görünen hali dikkat çekti.

Karın soğuğuna aldırmadığı belli olan Aleyna, sezonun trendi ‘Teddy Bear’ kabanı ve içine giydiği boğazlı beyaz kazağı dışında, beyaz spor ayakkabısı ve leopar desenli taytı ile pek de kar ortamına uygun giyinmemiş… Spor ayakkabılarla kara çıkan Tilki için ‘Kendine bir kar botu alamamış mı?’ yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki, yanından hiç ayırmadığı bebeği ile de dikkat çekti.