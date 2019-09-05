Altıer Academy ile moda ve güzellik uzmanı olabilirsiniz

Uluslararası eğitim veren Altıer Academy, geleceğin profesyonellerini yetiştirmek için kapılarını açıyor. Öğrencilerin sınavla alınacağı bazı moda programlarında yüzde 100 burs imkanı da var.

Moda ve güzellik sektörünün geleceğini ön görerek, hem lokal hem de global ihtiyaçlarını analiz edilip, her kesimden öğrenciye yönelik eğitim vermeyi amaçlayan Altıer Academy açılıyor. Yenilikçi profesyonel bireyler yetiştirme amacıyla açılan moda ve güzellik okulunda; Moda Tasarımı ve Teknolojileri, Moda Tasarımı, Modelistlik, Stilistlik, Gerber Sistem Uzmanlığı, Moda Tasarımında Photoshop & Illustrator gibi eğitimler yer alıyor.

Aynı zamanda moda fotoğrafçılığı, stil danışmanlığı, styling, moda medya iletişimi de yer alıyor.

