Amal Clooney’in sarı elbisesi satışa çıktı

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Amal Clooney, mayıs ayında evlenen Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğün törenlerine giderken, Stella McCartney imzalı özel bir elbise giymişti. Markanın koleksiyonunda yer almayan ve Amal’a özel hazırlanan bu elbise google’da en çok araması yapılan kıyafetlerden biri oldu.

Öyle ki küresel moda arama motoru Lyst, Clooney’inkine benzeyen kıyafetleri arayan insanlarda büyük bir artış görüldüğünü açıkladı. İşte bu sarı elbise artık isteyen herkesin olabilecek. Çünkü marka, elbiseyi hazır giyim koleksiyonuna ekledi…