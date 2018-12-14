Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Amal Clooney’in sarı elbisesi satışa çıktı
Amal Clooney’in sarı elbisesi satışa çıktı
Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününde sarı bir elbise giyen Amal Clooney'in sarı elbisesi satışa çıktı...
Moda 14 Aralık 2018 - 15:25

Amal Clooney, mayıs ayında evlenen Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğün törenlerine giderken, Stella McCartney imzalı özel bir elbise giymişti. Markanın koleksiyonunda yer almayan ve Amal’a özel hazırlanan bu elbise google’da en çok araması yapılan kıyafetlerden biri oldu.
amal-clooneyÖyle ki küresel moda arama motoru Lyst, Clooney’inkine benzeyen kıyafetleri arayan insanlarda büyük bir artış görüldüğünü açıkladı. İşte bu sarı elbise artık isteyen herkesin olabilecek. Çünkü marka, elbiseyi hazır giyim koleksiyonuna ekledi…

stella1

Stella McCartney bu elbiseyi artık hazır giyim koleksiyonuna ekledi…

Etiketler