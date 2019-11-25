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Amerikan Müzik Ödülleri – American Music Awards (AMA’s) 2019 gerçekleşti
Amerikan Müzik Ödülleri – American Music Awards (AMA’s) 2019 gerçekleşti
Amerikan müzik sanayisinde Grammy Ödülleri'nden sonraki en prestijli ödüllerden biri olan Amerikan Müzik Ödülleri 2019, sahiplerini buldu. Gecede kırmızı halı seremonisinden çok sahne şovları konuşuldu...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 25 Kasım 2019 - 09:47

Tam olarak 46 yıl önce Dick Clark tarafından verilmeye başlanan American Music Awards (Ama’s) dün Los Angeles'ta gerçekleşti. Müzik, televizyon, beyazperde ve podyumların tanınmış isimlerinin katıldığı gecede adeta rüküşlük yarışı yaşandı… Ne var ki kırmızı halıda rüküşlükleriyle hayal kırıklığı yaşatan dünyaca ünlü isimler, sahne şovlarıyla yürek hoplattılar…

Camila Cabello

Taylor Swift ise geceye damga vurdu. 29 yaşındaki şarkıcı, törenden beş ödül alarak ayrıldı. Swift, yeni çıkan ‘Lover’ adlı albümüyle en iyi pop / rock albümü ödülünü alırken, yılın sanatçısı ödülünün de sahibi oldu. Billie Eilish ise en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü kazandı. Gecede 5 ödül almak dışında sahneye de çıkan Taylor Swift’e Shake It Off şarkısında ünlü şarkıcı Halsey eşlik etti.

Halsey (solda) ve Taylor Swift

Selena Gomez de yeni single’ı ile törene katıldı, lakin şarkısı yeni olduğu için bu kez oylamada yer almadı. Versace markasına ait fıstık yeşili mini bir elbise giyen Gomez maalesef fazla göz yoruyor. Üstelik tercih ettiği elbise ile de, tüm dikkati bel ve göbek kısmına çekiyor…

Selena Gomez

Son zamanlarda kendileriyle ilgili ya da ilgisiz neredeyse her davete katılan ünlü model Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz, gecenin dikkat çeken çiftiydi. Heidi Klum aslında çok güzel görünüyor lakin kıyafetinde insanı rahatsız eden bir şeyler var. Belki de o bol tüylü Monsoori elbisesi fazla abartılı… Zira deve kuşunu andırıyor…

Dua Lipa gecede sahne aldı.

Dua Lipa, ünlü modeller Gigi ve Bella’nın erkek kardeşi Anwar ile bir süredir sevgili. Anwar ile birlikte olmaya başladığı günden bu yana gerek saçları ve gerek stiliyle bir hayli fazla uğraşan Lipa, müzik ödüllerindeki görünümüyle de tam olarak hayal kırıklığı…Git gide sevgilisine benzemeye ve onun stilini kendine uygulamaya başlayan Lipa, umarım kısa süre içinde eski haline döner…

Anwar Hadid ve Dua Lipa

Son zamanlarda özel davet, gala ya da ödül töreni gibi davetlerde genelde Türk tasarımcıların kıyafetlerini tercih eden ünlü şarkıcı Halsey, bu kez Marc Jacobs imzalı, bol desenli, bol çiçekli bir elbise tercih etti. Makyajı da tıpkı kıyafeti gibi bol renkliydi. Bu makyajı görünce ister istemez ‘Keşke hiç makyaj yapmasaydı’ diye de düşünebilirsiniz…

Halsey

Bir döneme damgasını vuran ünlü şarkıcı Christiana Aquilera… Sırtına kanat takmış bir rahibe görünümünde… Onun son zamanlardaki seçimleri üzse de, ünlü şarkıcının o eski hallerini, herkesin ilham aldığı dönemlerini özlüyoruz…

Christina Aguilera

Billie Eilish

Camila Cabello

Selena Gomez

Taylor Swift

Tyra Banks

Son güncelleme: 11:46 - 25.11.2019
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