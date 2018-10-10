Amerikan Müzik Ödülleri 2018 kırmızı halısı

Amerikan müzik sanayisinde Grammy Ödülleri'nden sonraki en prestijli ödüllerden biri olan Amerikan Müzik Ödülleri 2018 sahiplerini buldu. Kırmızı halıda ise Jennifer Lopez, Cardi B ve Taylor Swift geceye damga vurdu.

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Bundan 45 yıl önce Dick Clark tarafından verilmeye başlanan American Music Awards (Amas) dün Los Angeles’taki Microsoft Theatre’da gerçekleşti. Müzik, televizyon, beyazperde ve podyumların tanınmış isimlerini katıldığı gecede adeta şıklık yarışı yaşandı. Her bir birbirinden göz kamaştırıcı kıyafetlerle gelen yıldız isimlerden Taylor Swift, Cardi B ve Jennifer Lopez ise geceye damga vurdu. İşte dün geceki kırmızı halı görünümlerinden bazıları…