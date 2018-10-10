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Amerikan Müzik Ödülleri 2018 kırmızı halısı
Amerikan Müzik Ödülleri 2018 kırmızı halısı
Amerikan müzik sanayisinde Grammy Ödülleri'nden sonraki en prestijli ödüllerden biri olan Amerikan Müzik Ödülleri 2018 sahiplerini buldu. Kırmızı halıda ise Jennifer Lopez, Cardi B ve Taylor Swift geceye damga vurdu.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 10 Ekim 2018 - 10:05

Bundan 45 yıl önce Dick Clark tarafından verilmeye başlanan American Music Awards (Amas) dün Los Angeles’taki Microsoft Theatre’da gerçekleşti. Müzik, televizyon, beyazperde ve podyumların tanınmış isimlerini katıldığı gecede adeta şıklık yarışı yaşandı. Her bir birbirinden göz kamaştırıcı kıyafetlerle gelen yıldız isimlerden Taylor Swift, Cardi B ve Jennifer Lopez ise geceye damga vurdu. İşte dün geceki kırmızı halı görünümlerinden bazıları…

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Cardi B, korse detaylı, çiçekli elbisesiyle ve baştan ayağa çiçeklerden oluşan stiliyle çarpıcı bir görünüm elde etmiş.

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Bir prensesi andıran ünlü şarkıcı Dua Lipa, Giambattista Valli tasarımı omuzları açık elbisesiyle oldukça masum ve güzel görünüyor.

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Project Runway programının sunucusu Heidi Klum, Julien MacDonald imzalı, ince tığ işi, yarı transparan, saçaklı bir elbise tercih etmiş.

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Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ise kaslarıyla geceye damga vurdu. Pembe Georges Chakra elbisesi ve bilekten bağlamalı ayakkabılarıyla gecenin en şık kadınlarından biriydi…

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Mariah Carey siyah balık kesim bir elbise ile katıldı geceye…

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Rita Ora, çiçek nakışlı siyah elbisesiyle vasat görünüyor. Üstelik bu kıyafete bu saç oldukça uyumsuz olmuş.

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Gecenin en dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Taylor Swift oldu. Geceye Balmain imzalı metalik mini elbisesiyle katılan ünlü şarkıcı disko topuna benzetildi…

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