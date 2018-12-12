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Amy Adams Vice galasına dekoltesiyle damga vurdu
Amy Adams Vice galasına dekoltesiyle damga vurdu
Ünlü oyuncu Amy Adams, dün başrolünde olduğu Vice filminin galası için Beverly Hills'teydi. Galaya, derin göğüs dekolteli kırmızı bir elbise ile katılan Adams geceye damgasını vurdu...
Moda 12 Aralık 2018 - 16:36

Vice filminin galası dün Beverly Hills’te gerçekleşti. Dick Cheney’nin yaşamını anlatan film oscar ödüllerinde en güçlü adaylardan biri. Samuel Goldwyn Theater’da düzenlenen prömiyere, başrollerinde yer alan Amy Adams ve Christian Bale dışında adeta ünlüler akın etti.
amy-adams31_6902821Geceye ise Amy Adams’ın göğüs dekoltesi damgasını vurdu. Genellikle kıyafetlerinde dekolte tercih eden Adams yine bu tercihinden vazgeçemedi.
amy-adams21_6902814Vice’ın prömiyerine Chloe marka kırmızı bir elbise ile katılan  Amy Adam, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her ne kadar bu elbise ünlü oyuncunun proporsiyonuna pek gitmese de aksesuarlarda abartıya kaçmaması ve makyajında doğal tonlar tercih etmesi yerinde bir karar olmuş…
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