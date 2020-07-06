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Anastasiya Kutepova’dan corona virüsü konseptli koleksiyon
Anastasiya Kutepova’dan corona virüsü konseptli koleksiyon
Moda dünyasına yeni atılan Belarus'lu genç tasarımcı Anastasiya Kutepova, katıldığı yarışmada koleksiyonu ile dikkat çekti. Medikal mağazalarında satılan, sırt ağrıları için sandelye filesi kullanan modacı adeta 'Corona virüsünü modaya alet etmeyin' dedirtti.
Moda 6 Temmuz 2020 - 09:16

Corona virüsünün hayatımıza girmesiyle, haliyle kreasyonlar da değişmeye başladı. Modacılar koleksiyonlarında daha çok maske tasarımına yönelmeye ve kıyafetlere uygun maskeler tasarlamaya başladı. Bunun son örneği ise Belarus’lu genç tasarımcı Anastasiya Kutepova… Sırt ağrıları olanların kullandığı, destekli sandalye filelerini alıp maske yapan Kutepova ilgi seçti.
Tasarımcının, başkent Minsk'teki Fashion Mill adlı festival ve yarışması için hazırladığı 2033 (teens) adlı yeni koleksiyonunu görenler, adeta “Corona virüsünü modaya alet etmeyin” dedirtti!