Anastasiya Kutepova’dan corona virüsü konseptli koleksiyon

Corona virüsünün hayatımıza girmesiyle, haliyle kreasyonlar da değişmeye başladı. Modacılar koleksiyonlarında daha çok maske tasarımına yönelmeye ve kıyafetlere uygun maskeler tasarlamaya başladı. Bunun son örneği ise Belarus’lu genç tasarımcı Anastasiya Kutepova… Sırt ağrıları olanların kullandığı, destekli sandalye filelerini alıp maske yapan Kutepova ilgi seçti.

Tasarımcının, başkent Minsk'teki Fashion Mill adlı festival ve yarışması için hazırladığı 2033 (teens) adlı yeni koleksiyonunu görenler, adeta “Corona virüsünü modaya alet etmeyin” dedirtti!

