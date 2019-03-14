Angelina Jolie çocuklarıyla Dumbo filminin galasına katıldı

Disney'in yeni filmi Dumbo'nun galası, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta düzenlendi. Galaya katılan ünlü isimler dışında en dikkat çeken isim Angelina Jolie oldu...

Angelina Jolie, Disney’in yeni filmi Dumbo’nun galasına çocukları Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox ile katıldı.

Tim Burton’un yönetmeni olduğu Dumbo filmin Los Angeles’ta düzenlenen gecesine giderken Versace imzalı beyaz bir elbise ile katılan Jolie, galanın en dikkat çeken ismi oldu. Jolie’nin Ekim 2019’da yine bir Disney yapımı olan Maleficent: Mistress of Evil filmi gösterime girecek…

Disney’in 1941 yapımı animasyon klasiği “Dumbo”nun yeni beyaz perde uyarlamasının oyuncu kadrosunda Colin Farrel, Michael Keaton, Eva Green, Danny DeVito, Nico Parker ve Finley Hobbins gibi isimler yer alıyor. Angelina kadar olmasa da filmde rol alan Eva Green’in de Iris van Herpen imzalı elbisesi dikkat çekti.