Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Angelina Jolie çocuklarıyla Dumbo filminin galasına katıldı
Angelina Jolie çocuklarıyla Dumbo filminin galasına katıldı
Disney'in yeni filmi Dumbo'nun galası, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta düzenlendi. Galaya katılan ünlü isimler dışında en dikkat çeken isim Angelina Jolie oldu...
Moda 14 Mart 2019 - 14:00

Angelina Jolie, Disney’in yeni filmi Dumbo’nun galasına çocukları Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox ile katıldı.

Angelina Jolie çocukları Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox ile…

Tim Burton’un yönetmeni olduğu Dumbo filmin Los Angeles’ta düzenlenen gecesine giderken Versace imzalı beyaz bir elbise ile katılan Jolie, galanın en dikkat çeken ismi oldu. Jolie’nin Ekim 2019’da yine bir Disney yapımı olan Maleficent: Mistress of Evil filmi gösterime girecek…

Angelina Jolie

Disney’in 1941 yapımı animasyon klasiği “Dumbo”nun yeni beyaz perde uyarlamasının oyuncu kadrosunda Colin Farrel, Michael Keaton, Eva Green, Danny DeVito, Nico Parker ve Finley Hobbins gibi isimler yer alıyor. Angelina kadar olmasa da filmde rol alan Eva Green’in de Iris van Herpen imzalı elbisesi dikkat çekti.

Eva Green

Colin Farrel

Danny DeVito

Helen Mirren

Michael Keaton

Tim Burton

Etiketler