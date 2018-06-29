Angelina Jolie St Michael ve St George’un 200. yıl dönümüne damga vurdu

Ünlü aktirist Angelina Jolie, bugün Londra'da bir kutlamaya katıldı. Kıyafet tercihi ile adeta bir 'Lady' bir 'Düşes' gibi görünen Jolie, sosyal medya kullanıcılarından da övgü aldı...

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Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, Brad Pitt’ten boşandıktan sonra özellikle son dönemlerde stiliyle gündeme gelmeye başladı. Her katıldığı davette şıklığıyla göz dolduran Jolie bugün de tüm bakışları üzerine topladı.

Londra’da St Paul Katedrali’ndeki St Michael ve St George’un 200. yıl dönümü kutlamalarına katılan Jolie, kıyafet seçimiyle büyüledi. Ralp & Russo’nun ipek kumaştan tasarlanan kalem elbisesi, aynı tonlardaki çanta, ayakkabı, şapka ve eldiveniyle kombinlenince ortaya son derece şık bir görünüm çıkmış…

Jolie’nin bu tarzı sosyal medyaya da damgasını vurdu. Pek çok kişi ‘Lady’ gibi göründüğünü, bir kısım ise ‘Meghan yerine keşke sen Düşes olsaydın’ gibi yorumlar yaptı…