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Arda Turan’ın baldızı Dilahan Doğan, askeri tasarımları boyayarak sattı, tepki çekti
Arda Turan’ın baldızı Dilahan Doğan, askeri tasarımları boyayarak sattı, tepki çekti
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın kız kardeşi, tasarımcı Dilahan Doğan, askeri kıyafetlerin üzerine sıra dışı tasarımlar yaparak piyasaya sürdü. Doğan'ın tasarımları sosyal medyada tepki çekti.
Moda 9 Ekim 2019 - 09:33

Aslıhan Doğan Turan’ın kız kardeşi Dilahan Doğan, yaptığı tasarımlarla dikkat çekiyor. Sanatsal çalışmalarıyla bilinen Dilahan, son olarak askeri üniformaları boyayarak satışa çıkardı.
El yapımı boya ile art çalışması yaparak vintage tasarımlar ortaya çıkaran Doğan, bu kıyafetleri 2 ila 6 bin TL arasında satışını gerçekleştiriyor. Ünlü futbolcu Arda Turan’ın baldızı, askeri kıyafetleri boyayarak ve seksi çekimler gerçekleştirerek tanıtımını yapmasıyla da tepki çekti.
Tasarımlarını askeri ve vintage şekilde el yapımı sunan Doğan’ın, bir astsubay ceketinin ve şapkasının üzerine art çalışması yapmasını “Askerlerimizin üniforması kutsaldır kendine başka malzeme bul” gibi yorumlara neden oldu.
Tasarımcı, astsubay ceketini 6 bin TL’den satışa çıkardı. Türk askeri şapkasının fiyatı ise 2 bin TL…