Ariana Grande Givenchy’nin marka yüzü oldu

Geçtiğimiz mayıs ayında ünlü marka Givenchy’nin yeni yüzü olacağı duyurulan Ariana Grande, Ariana Grande x Givenchy: Arivenchy adlı kampanya çekimleri için kamera karşısına geçti.

Claire Waight-Keller’ın kreatif direktörlüğündeki Fransız moda evi Givenchy ile stilleri pek uyuşmasa da, Ariana’nın marka yüzü olması ve her iki tarafın da bunu onaylaması şaşırttı. Hatta haziran ayında ilk kare fotoğraf yayınlandığında dahi pek çok kişi şarkıcıyı markaya yakıştıramamıştı…

Markanın yeni çantası Givenchy Eden’ın ön planda olduğu çekimlerde, Amerikalı şarkıcı ikonik at kuyruğu saçından ödün vermiyor. Grande, heyecan uyandıran yeni iş birliği için şunları söylemişti; “Givenchy’nin yeni yüzü olduğum için çok gururluyum. Her zaman hayranı olduğum bir moda eviydi, ve bu ailenin bir parçası olmak benim için çok anlamlı. Givenchy’nin tasarımlarına bayılıyorum ve o tasarımların insanlara aşıladığı güveni seviyorum.”